Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 марта: 3 662,0300 руб/1 г золота и 37,3400/1 г серебра ЦБ РФ с 7 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 662,0300 руб.

1 грамм серебра - 37,3400 руб.

1 грамм платины - 1 890,7100 руб.

1 грамм палладия - 5 350,8701 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 156,4099 р. (4,46%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6300 р. (1,72%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 45,8100 р. (2,48%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,7401 р. (0,79%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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