«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи уверенно держится выше 2200 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Торги в США открылись новым обвальным падением (около 10%) и потянули за собой вниз сырьевые площадки. Нефть впервые с начала года ушла ниже 30 долларов за баррель, доходя в отдельные минуты до 29,52 доллара. Совокупно с уровней пятницы Brent сейчас теряет более 10%.

Российские индексы на фоне США и Европы, которая сейчас в просадке на 7-9%, выглядят более уверенно. По индексу РТС мы снижаемся всего на 6,2%, держась в очень широком диапазоне 910-1000 пунктов. Заметный сильный отскок позволяет надеяться, что на этой неделе мы обязательно увидим возврат выше 1050. Но если исходить из того, что худшее на рынках впереди, то сначала РТС протестирует 850 пунктов. Следующий ключевой уровень – 730 пунктов, ниже – только абсолютное «дно» 2009 года (500 пунктов).

По индексу Мосбиржи рынок относительно уверенно держится выше 2200 пунктов. Поддержку ему оказывает просадка рубля, которая номинально увеличила рублевую стоимость российских экспортеров. Настолько, что на фоне общего падения ряд компаний остается в заметном плюсе: Транснефть (+4,3%), Сургутнефтегаз (+1,3%). Обе эти бумаги идут против рынка уже вторую неделю. Мы считаем, что высок риск отката в них по мере возврата доллара к более умеренным значениям.

Продуктовая паника из-за мер по борьбе с коронавирусом также вызвала повышенный интерес к сетевым ретейлерам: X5 Retail Group (до +6,1% в моменте), Лента (до 2,4%). Данные стратегии мы рассматриваем как спекулятивные и не рекомендуем брать бумаги в расчете на незапланированный рост выручки.

Нефть сегодня успешно отскочила, не дойдя до планки 29,5 доллара, но мы считаем, что этот уровень может продержаться не долго. В условиях сильной встряски рынка ближайший минимум по нефти находится на 25 долларах. И прежде чем возобновится рост в котировках, мы можем временно наблюдать баррель именно по такой цене.

Валютная секция сегодня необычайно перегрета. Доллар прибавлял на торгах до 2,8 рубля за единицу, поднимаясь выше 75,4, а евро дорожал в моменте на 3,65 рубля, доходя почти до 84,4 за единицу. Нынешний размах колебаний указывает на то, что доллар уже в ближайшие торговые сессии вполне может повторить подход к 80 рублям, а евро может достигать 90 рублей за единицу. Среднесрочно мы по-прежнему ожидаем возврата рубля в более привычную для него зону ниже 70 единиц за доллар.