Альфа-Банк: Ожидаем, что сегодня ситуация на российском рынке незначительно улучшится после вчерашнего обвала

Вчера на фоне усиления опасений по поводу распространения эпидемии Covid-19 и ее последствий для глобальной экономики падение рынков продолжилось – европейские рынки акций снижались на фоне сильных распродаж акций в составе индекса StoxxEuro600, который опустился на 4,9%, несмотря на понижение ставки ФРС на 100 б. п. почти до нулевого уровня и программу количественного смягчений объемом $700 млрд.

Мы хотели бы обратить внимание на то, что большая часть этих средств будет направлена на покупку КО США; ФРС запретила покупки других бумаг (акций или корпоративных облигаций). Особенно сильные опасения рынка связаны с негативными последствиями эпидемии для мировой экономики – известно, что Европа приостанавливает производства и предприятия, закрывает границы. Появилась информация о закрытии школ, мест общественного питания, баров и ресторанов в США. Индекс производственной активности Нью-Йорка опустился на 34 пункта до отметки -21,5, продемонстрировав самый низкий уровень с 2009 г. Хотя ситуация на российском рынке акций чуть лучше, чем на мировых рынках, он также находится под сильным давлением мировых событий – индекс РТС опустился на 2,5% до 967 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 2,1% до 2 267 пунктов. Курс рубля находился под давление и по итогам дня ослаб на 2,1% до 74,21 руб./долл. на фоне снижения цен на нефть (цена Brent опустилась на 11,08% до 30,09 руб./барр.), вызванного падением спроса и перенасыщением нефтяного рынка. Акции всех российских компаний снижались; защитных активов на российском рынке акций сейчас нет.

Мы ожидаем, что сегодня ситуация на российском рынке незначительно улучшится после вчерашнего обвала в США. Фьючерсы Wall Street чуть выросли; цены на нефть идут вверх. Сегодня состоится видеовстреча министров финансов стран G7, в ходе которой лидеры стран обсудят текущую ситуацию — рынки ожидают услышать информацию о прогрессе в борьбе с эпидемией и объявление новых бюджетных стимулов. Предметом особых опасений является долговой рынок: спреды корпоративных облигаций к долларовым бондам расширились до максимального уровня за восемь лет. Инвесторы опасаются, что экономический обвал вследствие эпидемии, приостановки производств и закрытия границ по миру может вызвать серию банкротств, которые могут обрушится в первую очередь на компании туристического сектора и авиаперевозчиков.