«Фридом Финанс»: Российский рынок продолжает отступать

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Индекс РТС удерживается выше 900 пунктов, тем не менее теряя с открытия торгов более 4%. Сейчас рынок тестирует уровни июля 2015 года и декабря 2016-го. До абсолютных минимумов еще очень далеко. В случае падения существенной поддержкой может выступить уровень 850 пунктов. Мы не исключаем, что распродажа на этой неделе может доходить до 740 пунктов, откуда с высокой вероятностью начнется рост рынка.

Индекс Мосбиржи проседает до 3%. Удержать 2200 пунктов не удалось: просадка сегодня доходила до 2188, после чего игроки начали откупать бумаги. Второй день подряд рынок показывает, что ниже 2200 пунктов надолго он снижаться пока не готов. Мы полагаем, что ситуация может резко измениться из-за новостного фона, и уход на 2100 пунктов уже на этой неделе – вполне возможен.

Картина в отдельных акциях указывает на то, что инвесторы ребалансируют портфели перед дальнейшим движением рынка. Активнее других бумаг сегодня продают: ЛСР (-9,2%), ТГК-1 (-7,8%), Татнефть (-7,3%), Полюс (-6,8%), Аэрофлот (-6%), Русал (-5%). При этом покупают: САФМАР (+7,5%), Банк Санкт Петербург (+2%), Распадскую (+1,6%), М.видео (+0,7%).

Акции группы САФМАР, явно выбивающиеся от общего тренда, на наш взгляд, могут реагировать на историю с поставками нефти в Белоруссию, которая уже начала перерабатывать часть сырья из трубопровода «Дружба». Бумаги САФМАР на тонком рынке сегодня доходили до 500 рублей. Мы не рекомендуем сейчас к покупке эту крайне волатильную акцию. Компания уже больше года находится в боковом тренде, который, по нашей оценке, может резко измениться на нисходящий.

Нефть сегодня снова погрузилась ниже 30 долларов за баррель, доходя в отдельные минуты торгов до 29,6 доллара. По нашей оценке, рынок может тестировать проход ниже 27, откуда открывается дорога до 25 долларов. Абсолютное дно будет найдено в ближайшие торговые сессии.

Валютная секция выглядит лучше, чем накануне. Доллар остановил рост, а евро возобновил падение к рублю. Уровни выше 74,9 рубля за доллар и 83,25 остаются пока непреодолимым препятствием, что указывает на попытку рынка развернуться в пользу рубля. С прошлой недели сформировался потолок цен, выше которых валюта не держится дольше нескольких минут, и на данный момент их можно считать максимально достижимыми целями: это 75,5 в долларе и 85 рублей в евро. В связи с негативными ожиданиями по поводу внешних рынков и полной неизвестности сценариев развития эпидемии коронавируса мы не исключаем, что рынок пробьет и эти пределы в одной из ближайших сессий.