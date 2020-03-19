«Фридом Финанс»: Стимулы для экономики vs COVAID-19

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

18 марта фондовые индексы США вновь закрылись в минусе, но не на минимумах сессии. Торги вновь приостанавливались после падения на 7%. S&P500 по итогам сессии снизился на 5,2%, до 2398 пунктов, хотя внутри дня потери доходили до 9,8%. Аутсайдером стал энергетический сектор, рухнувший на 14,3% из-за обвала котировок WTI почти на 25% внутри дня. Отскок после объявленных широких мер стимулирования экономики уступил место опасениям, связанным с пандемией коронавируса и ее влиянием на все сферы жизни.

Мировые фондовые площадки остаются под давлением из-за опасения по поводу приближающейся глобальной рецессии. Количество заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 220 тыс. Число летальных исходов выросло до 8,9 тыс. Центром распространения COVID-19 стала Европа, где смертность превысила 4 тыс., превзойдя результат КНР. В Ухане тем временем впервые с начала эпидемии не зарегистрировано новых случаев заражений, но проблемой становится риск повторного завоза инфекции в Китай.

Власти по всему миру продолжают принимать меры по поддержке экономики. После принятия очередного пакета помощи Сенат США может увеличить размер стимулов по плану Трампа до $1 трлн и выше. Экономический советник президента Ларри Кудлоу не исключил вхождения правительства в акционерный капитал пострадавших компаний. Тем временем NYSE с 23 марта временно переходит в режим электронных торгов после выявления двух случаев заражений у сотрудников биржи. Экономический шок от последствий пандемии увеличивает вероятность наступления глобальной рецессии, вопрос лишь в ее продолжительности.

Азиатские индексы на этом фоне снижаются: японский Nikkei и шанхайский CSI300 теряют порядка 1%, гонконгский Hang Seng опустился на 2,5%. Европейские фондовые площадки открылись в плюсе на 1-3%, отыгрывая принятие пакета стимулов от ЕЦБ объемом 750 млрд евро.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сегодня неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис опускается ниже 1,17%. Цена на нефть марки Brent после обновления минимумов 2003 года предпринимает попытки роста выше $27 за баррель. Золото ушло ниже $1500 за унцию. Таким образом, аппетит к риску остается слабым. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов будет торговаться в диапазоне 2350-2450 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице и совокупный индекс опережающих экономических индикаторов LEI за февраль. Негативные последствия эпидемии для нефтегазовой и авиационной отраслей могут привести к скачку количества заявок на пособие. Консенсус предполагает слабый рост индекса опережающих экономических индикаторов, но резкое ухудшение состояния экономики из-за коронавируса грозит оказать давление на этот индекс. Таким образом, макростатистика скорее выступит негативным фактором для рынка.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 4 из 100, что соответствует отметкам 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит слабой, но способность индекса удержаться выше предыдущего минимума оставляет надежду на замедление падения. Индекс остается ниже линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года, что оставляет вероятность продолжения негативной динамики. Индикатор RSI показывает неуверенные признаки «бычьей» дивергенции, но остается ниже нейтрального уровня 50, поэтому не исключено и обновление дна. Сейчас поддержкой S&P500 выступает минимум 2018 года в районе 2350 пунктов, но если индексу не удастся удержаться над ним, он способен откатиться до максимумов 2015 года у 2130 пунктов и далее, до минимумов 2016-го на уровне 1830 пунктов.