«Открытие»: Рынок может начать день с роста индексов и укрепления рубля

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»:

По итогам торгов 19 марта индекс МосБиржи вырос на 7,72% до 2275,70 п., а РТС поднялся на 8,46% до 902,63 п. Внешний фон определяет направленность российского рынка. Накануне нефть стремительно дешевела, а западные индексы торговались в глубоком минусе. Стоило ситуации немного улучшиться, как пружина российского рынка разжалась, больно ударив по «медведям». Особенно сильная перепроданность была в секторе нефти и газе, который показал наилучший результат по итогам прошедшего торгового дня. Бумаги «Татнефти» подорожали на 18,42%, «НОВАТЭК» – 16,29%, «ЛУКОЙЛ» – 15,42%, «Роснефть» – 12,99%, а «Газпром нефть» – 12,08%. В группе лидеров завершил день «Детский мир», подорожав на 14,56%. Компания заявляет о резком росте спроса на детское питание и предметы гигиены ребёнка, что в условиях карантинных мер должно было случиться. В числе аутсайдеров «М.Видео» (-6,43%), «Мечел» (-3,81%), En+ (-1,7%) и привилегированные «Транснефть» (-1,44%). Отскок на рынке происходил при высокой активности. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 160,372 млрд рублей.

Рубль начинал день с ослабления в моменте до 81,97 за доллар и 89,60 за евро. Однако в течение дня улучшилась ситуация в нефти, а ЦБ РФ объявил о продаже валюты в рамках сделки по Сбербанку. Операции будут проводиться в случае и соответствующем объёме отклонения цены Urals от $25 вниз. Если цена будет выше, то на поддержку рубля будут направляться только средства ФНБ в рамках бюджетного правила. Таким образом, регулятор отреагировал на слишком резвое ослабление национальной валюты днём ранее и выход выше 80 за доллар. По сути, рынок получил информацию о зоне более активной защиты курса, хотя как таковой жёсткой линии не было обозначено. На пятничном заседании ставка может остаться без изменений, но на вероятность ужесточения денежной политики говорят дальние ставки межбанковского рынка. Впрочем, если внешние площадки начнут демонстрировать признаки стабилизации, то рублю эта поддержка не понадобится, так как он будет основной целью Carry trade в условиях около нулевых ставок и масштабных программ количественного смягчения. Банк Англии не удовлетворился снижением ставки до 0,25% на прошлой неделе и вновь снизил её уже до 0,1% в четверг. К вечеру доллар слабел на 2,16% до 79,125, а евро на 4,16% до 84,65.

Торги в США завершились скромным ростом индексов. По сравнению со средой, американские инвесторы взвешивали полезность новостей о программе ФРС по поддержке фондов денежного рынка, а также количественной программы ЕЦБ на 750 млрд евро. Плюс Банк Англии снизил ставку до 0,1% и увеличил программу выкупа облигаций на 200 млрд фунтов стерлингов, а власти страны запускают пакет мер поддержки экономики на 350 фунтов стерлингов. Американская экономика уже чувствует последствия COVID-19. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 70 тыс. до 281 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии обвалился до -12,7 п. с 36,7 п. в феврале. Уже после закрытия торгов стало известно о деталях стимулирующих мер в США. В частности, американцы с доходом до $75 тыс. в год получат чеки на $1200, а супружеские пары с общим доходом $150 тыс. в год получат чеки на $2400. Законопроект предусматривает выделение $300 млрд на кредиты малому бизнесу и до $150 на крупный бизнес с возможностью акционерного участия государства. По итогам дня DJIA вырос на 0,95% до 20087,19 п., а S&P 500 поднялся на 0,47% до 2409,39 п.

Азиатские рынки демонстрировали рост. Народный Банк Китая не стал менять ставки, сохранив стоимость кредитов для премиальных заёмщиков на уровне 4,05% по годовым кредитам и 4,75% по 5-летним. Подобные действия НБК объясняются весьма высоким уровнем инфляции в Китае. Япония в пятницу отдыхала по случаю национального праздника. К 8:40 мск Hang Seng – 22311,94 п. (+2,78%), Shanghai Composite – 2710,05 п. (+0,29%).

Похоже, что Саудовская Аравия и Россия близки к своей цели. Накануне контракты WTI показали самый большой рост за всю историю, подорожав почти на 24%. Рост также продолжается в пятницу. Wall Street Journal пишет о письме руководителей сланцевых компаний, осуществляющих свою деятельность в бассейне Пермиан в Техасе, с предложением снизить добычу для обеспечения стабильности цен. Сам президент Д. Трамп пока заявил о том, что не вмешивается в споры РФ и Саудовской Аравии, поскольку дешёвая нефть, хоть и наносит удар по нефтяной индустрии, но обеспечивает низкие цены на топливо для американцев в условиях коронавирусного кризиса. Он также сообщил, что вмешается в ситуацию, когда посчитает нужным. Тот же Wall Street Journal пишет, что в случае с Саудовской Аравией планируется использовать дипломатическое давление, а вот для России лекарство остаётся неизменным – санкции. Минэнерго США объявило о начале покупки 30 млн бар. нефти для пополнения стратегических резервов. К 9:00 мск Brent – $28,87 (+1,40%), WTI – $26,5 (+2,28%), золото – $1488,8 (+0,64%), медь – $4711,29 (-2,22%), никель – $11485 (+2,09%).

Индекс доллара снижался на 0,8% до 101,94 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 1,16%, как и накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,074 (+0,81%), GBP/USD – $1,165 (+1,63%), USD/JPY – 109,96 (-0,78%).

Внешний фон перед стартом торгов в России достаточно позитивный. Индексы в Азии растут, дорожает нефти и некоторые контракты металлов. Планы производителей США ограничить добычу могут укрепить разворот на рынке нефти, что будет позитивом как для российского рынка акций, так и рубля. Ждём роста индексов в начале торгов и рубль по 77-78 за доллар.