ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю - торговые сети не испугались коронавируса

На прошлой неделе с 16 по 20 марта российский фондовый рынок определиться с направлением не смог, хотя в целом настроения участников рынка остаются «медвежьими». Так, если рублёвый индекс МосБиржи за прошлую неделю вырос, хотя всего на 0,7%, до 2331,61 пункта, то долларовый индекс РТС продолжал лететь вниз и в итоге упал ещё на 6,8% до 924,22 пункта. Безусловно, триггером падения российского рынка акций стало падение цены нефти Brent в Лондоне ещё на 19,4%, до $28,86 за баррель, что соответствует четырёхлетнему минимуму, который был достигнут в феврале 2016 года. Если вспомнить, что индекс РТС в те нелёгкие для российского фондового рынка времена находился в коридоре примерно в 700-750 пунктов, то можно сделать неутешительный для рынка вывод: ему ещё есть куда падать.

Однако даже в такое непростое время без растущих акций не обошлось, и лидеров роста оказалось даже несколько. За прошлую неделю на фоне покупательского ажиотажа, преимущественно вокруг гречневой крупы и туалетной бумаги, сильно выросли бумаги ряда продуктовых торговых сетей – «Магнита» (на 20%), «Ленты» (на 19%) и владеющего сетями «Пятёрочка» и «Перекрёсток» холдинга X5 Retail Group (на 11%). Но особенно можно выделить рост акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» на 24%, до 12,6 руб. за акцию. Капитализация этой сети за неделю выросла почти до 85 млрд руб. Аптечные сети по всей России на прошлой неделе показали, согласно данным маркетинговых агентств, рекордные темпы роста продаж на 50%, вместо характерного для конца марта роста на 10%, который российские аптечные сети показывали в прошлые годы. Целевой цены и рекомендации по этим бумагам мы пока не имеем, но обязательно присмотримся к ним в будущем.

Лидером снижения за неделю стали акции девелоперской группы «ЛСР», обвалившиеся за неделю на 22%, до 521,6 руб. Группа опубликовала отчётность по МСФО за 2019 год, в котором показала падение выручки за год на 25%, до 110,44 млрд руб. и падение чистой прибыли на 54%, до 7,5 млрд руб. из-за высоких затрат, связанных с обслуживанием долга. Целевой цены и рекомендации по этим бумагам мы пока также не имеем.

По нашим оценкам, на этой неделе можно ожидать индекс РТС в коридоре в 850-900 пунктов, а индекс МосБиржи - в диапазоне в 2220-2240 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»