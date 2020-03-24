ИАЦ «Альпари»: «Медведи» остаются сильными

Российский рынок капитала в новый понедельник марта остается под прессингом «медведей». Вариантов, как видно, не очень много: продавать вяло и продавать активно, только и всего. Индекс МосБиржи сполз к 2257 пунктам, завтра легко может пройти через 2200 пунктов. Индекс РТС падает к 888,5 пунктам, сценарий с провалом на исходе марта к 700-750 пунктам сохраняет свою актуальность.

После того как Федеральная резервная система США объявила сегодня о фактически неограниченном QE — регулятор будет покупать бумаги в таком объеме, в котором потребуется и столько, сколько нужно — на рынке вернулась турбулентность. Понятно, что ФРС тушит пожар деньгами. Что ж, имеет право. Нефть начала было отскок, но снова вернулась под давление. Все-таки конъюнктура относительно распространения коронавируса тут имеет большее значение, чем что-либо другое.

Баррель Brent к вечеру падает на 4% до $26,02, может дотянуться до $25, как и отскочить к $26,50, например,- все зависит от того, встречный ветер или попутный.

Тройская унция золота вернулась к $1526 — вот где волатильность встала в полный рост. Спрос на золото снова растет, потому что, с одной стороны, у инвесторов снова появились деньги, с другой — на площадках все так же тревожно и требуются безопасные активы.

Под давлением в понедельник торговались акции компаний нефтегазового сектора — это хорошо понятно на фоне просадки цен на энергоносители. Бумаги «Сбербанка» все еще выглядят очень неустойчиво, коридор колебаний широкий и заключенный в рамки 172-205 руб. Учитывая внешний фон и общее состояние финансов населения, ставку на бурный рост здесь делать проблематично.

Доллар в паре с рублем сегодня качает то в одну, то в другую сторону более чем значительно. К вечеру «американец» торгуется по 80,08 руб., во вторник далеко от 80,0 руб. не отойдет и выше способен вернуться в любой момент. Евро/рубль стабилен около 86,45 руб., краткосрочный коридор движений — 85-88 руб./EUR.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»