«Открытие»: Операция по девальвации доллара запущена, но рублю от этого не лучше

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

К 15:35 мск индекс МосБиржи снижался на 2,33% до 2277,38 п., а РТС на 3,04% до 896,09 п. Рынки вновь обнаружили себя в приступе пессимизма. В США не прошёл Сенат пакет экономических мер, но, скорее всего, будет принят сегодня-завтра. Однако более всего инвесторов беспокоит сохраняющийся дефицит ликвидности в долларовой системе и абсолютно неопределённая экономическая картина в мире. Страны закрывают границы, прекращается авиасообщение, а в Италии эпидемия достигла масштабов национального бедствия. Нефть вновь стремится к отметке $25 за баррель Brent, поскольку идея сокращения добычи не пользуется широкой поддержкой у американских производителей. На этом фоне акции отечественных нефтяников вновь оказались под давлением. Бумаги «ЛУКОЙЛа» теряли более 4%, а «Роснефти» – более 6%. Также под давлением остаются акции «Аэрофлота», который вынужден минимизировать свою деятельность. Потребительский ажиотаж вывел в лидеры рынка X5 Retail Group, «РосАгро» Повышение бумаг «АЛРОСА» можно отнести к поиску идей, защищающих как от ослабления рубля, так и о размытии ценности самого доллара на фоне масштабных денежных вливаний со стороны ФРС. Объём сделок к середине дня достиг почти 60 млрд рублей на основной секции Московской биржи.

Рубль провёл относительно спокойную первую половину дня, слабея в моменте до 81,49 за доллар и 87,43 за евро. В рамках замещения выбывающих доходов бюджета и с целью стабилизации рынка ЦБ РФ продал 19 марта валюту на 13,66 млрд рублей. Поскольку в начале текущей недели цена Urals стоит явно ниже $25, то регулятор продолжает продавать валюту в рамках сделки по продаже Сбербанка. Во всяком случае, ослабление AUD и NZD к доллару США было более сильным, чем у «россиянина». Частично за это отвечает разница ставок, а также наполненность международных резервов ЦБ золотом более чем на 20%. Пока сложно говорить о каких-то точных прогнозах, но заметим, что после достижения значений выше 80 рублей за доллар ослабление российской валюты замедлилось. При будущей стабилизации на рынках можно ожидать стремительного разворота и длительного тренда на укрепление, как это было в предыдущие годы при запуске количественных программ. К 15:15 мск пара USD/RUB – 79,845 (-0,11%), EUR/RUB – 85,82 (+0,49%).

COVID-19 продолжает шагать по планете, игнорируя масштабные пакеты экономической поддержки. Stoxx 600 открыл торговый день провалом на 4,5% при лидерстве среди аутсайдеров секторов путешествий и отдыха, а также товаров роскоши. Власти КНР сообщают, что более 90% заболевших COVID-19 уже выздоровели, а прирост новых случаев во многом связан с приездом людей из других стран. К 15:15 мск FTSE 100 – 4968,54 п. (-4,28%), DAX – 8606,85 п. (-3,61%), CAC 40 – 3884,87 п. (-4,05%).

На рынке нефти продолжаются объявления о сокращении инвестиционных программ. Royal Dutch Shell снизит капиталовложения в текущем году на $5 млрд, а также приостановит программу обратного выкупа. Total SA планирует снизить инвестиции на $3 млрд и также приостановит программу обратного выкупа. Котировки Brent снижались более чем на 5% к середине европейской сессии. Рынок ждёт новостей об американской попытке договориться с Саудовской Аравии о совместных действиях по стабилизации рынка. Во всяком случае, $22-$23 за баррель WTI никак не устраивает большинство сланцевых проектов, которые будут вынуждены сокращать свои расходы и персонал. К 15:15 мск Brent – $26,14 (-3,11%), WTI – $23,03 (+1,77%), золото ­– $1520,3 (+2,40%), медь – $4636,34 (-3,15%), никель – $11110 (-1,02%).

Индекс доллара снижался всего на 0,06% до 102,76 п., хотя в утренние часы падал почти на 0,9%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,77% по сравнению с 0,81% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,074 (+0,42%), GBP/USD – $1,161 (-0,38%), USD/JPY – 110,24 (-0,55%).

Ситуация перед стартом торгов в США заметно улучшается. Если азиатские торги ознаменовались очередными планками падения для американских фьючерсов, то ближе к регулярным торгам в США потери были ликвидированы и фьючерсы вышли в плюс. Накануне президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард озвучивал негативные прогнозы безработицы в 30% и провал ВВП на 50%. Однако это больше были спекуляции на тему самого ужасного. Собственно говоря, ответ на вопрос о том, что стало поводом для разворота рынка, находился в наших утренних размышлениях. В США планируют потратить до $4 трлн на борьбу с кризисом, но на глобальном рынке таких денег нет. Поэтому ещё до старта торгов в Нью-Йорке ФРС запустила проект по девальвации доллара США. ФРБ Нью-Йорка будет ежедневно на текущей неделе покупать казначейские обязательства на $75 млрд и ипотечные бумаги на $50 млрд. Сама же Федеральная резервная система сняла какие-либо ограничения с количественной программы как по объёму, так и по длительности, планируя обеспечить гладкое функционирование рынков. Также была запущена программа льготного кредитования для компаний, которые испытывают проблемы из-за COVID-19.