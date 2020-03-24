«Фридом Финанс»: Российский рынок бурно растет за счет внешнего позитива

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Сегодня в плюсе ведущие площадки Европы и Азии, прибавляющие до 7%, фьючерсы на американские индексы с уровней понедельника подорожали на 4,5-5%. Инвесторы массово возвращаются на сырьевые площадки, скупая нефть (+5,5%) и золото (+3,5%).

Баррель сегодня прибавил более 1,5 долларов, выйдя к отметке 28,61. Пока это лишь вторая позитивная сессия подряд, и говорить о развороте рано. Мы предвидим выход в зону 30-35 долларов на горизонте этой недели, но динамика может прерываться новыми снижениями к 25 долларам.

На этом фоне РТС взлетел со вчерашних 884 пунктов на 75 пунктов вверх, в моменте прибавляя около 8,5%. Максимальной точкой в течение дня стали 959,5 пунктов, но отметка 1000 пока выглядит маловероятной. Подъем в зону 1000-1100 пунктов позволит полностью компенсировать 2-недельный провал и даст рынку сигнал, что дно позади. Пока, на наш взгляд, сохраняются риски возврата к мартовским минимумам.

Индекс Мосбиржи сегодня прибавлял свыше 6%, на пике выходя к уровню 2400 пунктов. Не хватило всего 20 пунктов, чтобы был полностью отыгран негатив последних двух недель. На наш взгляд, столь быстрый подъем сигнализирует о высоких спекулятивных настроения игроков. Даже если дно пройдено, при малейших движения нефти вниз мы можем увидеть просадки рынка акций до 13% от текущих уровней.

Из акций сегодня лидируют: Норкинель (+15,5%), Полиметалл (+12,8%), Татнефть (+8,9%), Россети (+8,5%), Лукойл (+7,5%), Аэрофлот (+6,9%). Металлурги прибавляют заметно лучше рынка благодаря росту сырьевых котировок и в особенности золота. Унция сегодня совершила прорыв к 1642 долларам со вчерашних 1568, поставив абсолютный рекорд прироста внутри одного дня. Совокупно за две сессии золото прибавило почти 160 долларов. На наш взгляд, среднесрочный прогноз по росту до 1750-1800 долларов за унцию остается актуальным.

Среди акций сегодня дешевеют только префы Сургутнефтегаза (-0,3%) – на фоне падения доллара к рублю. Эффект валютной «подушки» пошел на спад. Доллар сегодня в своем снижении доходит до 78,4 рубля, евро – до 89,9 рубля. Мы видим, как реализуется сценарий «сползания» валют со своих максимумов и базово закладываем ускорение этого тренда. Для доллара ближайшей целью вниз может стать зона 77,4-78, для евро – 84-85 рублей. Однако риски провала нефти сохраняются, а значит, и риск новых минимумов по рублю.