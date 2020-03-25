«Фридом Финанс»: Российский рынок разогнался вверх

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Позитив сегодня царит на всех площадках без исключения. Индексы и товары отыгрывают ожидания большой ликвидности от ФРС и совместных мер со стороны других крупных центробанков. РТС удерживает после обеда прирост более 10%, прорвавшись выше 970 пунктов. Мы закладываем на следующую сессию диапазон 950-1050 пунктов. Не исключаем и коррекционных движений ниже этого интервала на фоне совершенно новых, пока неизвестных рынку факторов.

Индекс Мосбиржи сегодня прибавляет до 7,4%, полностью отыгрывая все падения с 12 марта. Мы считаем, что среда пройдет в повышательном тренде между уровнями 2350-2500. Падение на локальное мартовское дно остается существенным фактором риска.

Лучше рынка, прибавляя от 8% до 13%, сегодня торгуются бумаги нефтяников, металлургов, энергетиков, девелоперов и Аэрофлота. Но еще более впечатляющие результаты показывает Норникель (+18%) и Полиметалл (+15,6%). Динамика вызвана сильным приростом золота, серебра и платиноидов. Палладий за сутки прибавил свыше 15%, что стало лучшей сессией за последние 20 лет. Так рынок реагирует на приход коронавируса в ЮАР, где был введен запрет на поставки всех металлов сроком на три недели.

По нашей оценке спекулятивно палладий может доходить до своих исторических максимумов 2700-2800 долларов за унцию, что на 50-55% выше текущих уровней. Платина имеет потенциал роста до 30% – к уровням конца 2018 года. В золоте мы закладываем рост до 1850 долларов в течение квартала (более 10%). Серебро выглядит недооцененным на 25-30%. Однако по мере ухода фактора эпидемии возможна новая сильная коррекция во всех металлах.

На валютной секции сохраняется картина, позитивная для рубля. Доллар сегодня торговался в пределах 78,2-79,2, евро – 84,5-85,9. Мы предвидим дальнейшее ослабление обеих пар дальше вплоть до 77,4 по доллару и до 83,5 по евро. В среду возможна приостановка этой тенденции или временный разворот – в зависимости от состояния внешних рынков.

Нефть сегодня смогла подняться до 28,65, затем, правда, потеряв более одного доллара. По итогам дня динамика более чем умеренная – менее 2%, что собственно и сдерживает рубль от дальнейшего укрепления. Диапазон 25-30 пока выглядит вполне устоявшимся, но на фоне текущих событий это равновесие может быть разрушено в любой момент. Базово мы прогнозируем рост выше 30 долларов до конца недели с последующей коррекцией вниз. Но не исключаем новые резкие просадки ниже 25 с быстрым отскоком обратно в зону 25-30.