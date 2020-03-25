ИАЦ «Альпари»: Дневной коридор по индексу МосБиржи составляет 2390-2440

Котировки нефти провели большую часть вторника в боковике и завершили день едва заметным снижением. Торги стартовали с отметки $29,8 за баррель марки Brent. В течение дня цена поднималась до $30,7, затем снижалась к $28,9, а завершила день вблизи $29,7. Вышедший вечером отчет Американского нефтяного института показал снижение запасов нефти на 1,25 млн баррелей после снижения на 0,42 млн баррелей неделей ранее. Реагируя на эти данные, утром среды нефть торговалась с небольшим повышением, вблизи $30,4 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $30,1-30,7 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $25,7-32,4. Сегодня Управление энергетической информации США выпустит данные по изменению запасов нефти. Ожидается их рост на 2,9 млн баррелей после роста на 1,95 млн баррелей неделей ранее.

После принятия ряда решений о помощи национальным экономикам, на фондовых рынках во вторник произошел существенный отскок. Вслед за мировыми, вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 7,22%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 9,23%. Среди лидеров роста – «Норникель» (+17,17%) и «Полиметалл» (+16,16%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 11,37%. Утром среды индексы стран АТР дружно росли на 2,2-8,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2424 п., на 0,6% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2390-2440 пунктов, по индексу РТС — 955-975 пунктов.

Вслед за акциями во вторник укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 78,2800 руб. (-132 коп.). Европейская валюта снизилась до 84,4800 руб. (-97 коп.). Утренний рост нефтяных котировок может привести к дальнейшему восстановлению рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 77,5-79,1 руб., для европейской валюты — 83,6-85,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»