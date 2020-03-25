Альфа-Банк: Рост на российском рынке акций сегодня продолжится

Вчера глобальные фондовые рынки резко выросли: впервые за последние шесть недель наблюдалась сильная активность на рынке первичного долга в Европе, европейские рынки акций также продемонстрировали сильный рост – по итогам дня индекс StoxxEuro600 вырос на 8,4%. Российский рынок акций показал сильнейшую динамику за торговый день с января 2016 г.: индекс РТС вырос на 9,2% до 966 пунктов, а индекс Московской биржи повысился на 7,2% до 2 415 пунктов на фоне улучшения настроения в мире в связи с монетарными и бюджетными стимулами. Снятие карантина в Ухане породило ожидания того, что теперь Китай может возглавить восстановление мировой экономики; Курс рубля укрепился на 1,7% до 78,28 руб./долл. Цены на нефть шли вверх, но остаются под давлением (+0,4% до 27,15 руб./барр.).



Мы ожидаем, что сегодня рост на российском рынке акций продолжится после того как Белый дом и Конгресс, наконец, договорились о пакете стимулов на сумму $2,0 трлн. Учитывая устойчивый курс рубля и повышение цен на нефть, сегодня мы ожидаем ралли на российском рынке акций по всем секторам. В целом сегодня можно будет наблюдать консолидацию рынка у текущих уровней и снижение волатильности на фоне предоставления монетарной и бюджетной поддержки правительствами стран, пострадавших от эпидемии. Инвесторы сейчас будут пристально отслеживать статистику по эпидемии: количество инфицированных и летальных исходов, прохождение ее пика в той или иной стране; следует иметь ввиду, что в силу сложившихся обстоятельств (вирус пришел в США чуть позже) статистика в США будет отставать от европейской на 2-3 недели.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ