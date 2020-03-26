ПСБ: Утром продажи могут преобладать

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В последние дни на рынках наметился коррекционный отскок. Основным поводом стали меры, предпринимаемые правительствами и Центробанками по стабилизации ситуации. Постоянно озвучивались все более высокие размеры помощи со стороны государств для поддержания экономики. В крупнейшей мировой экономике – США – практически принят пакет помощи на 2 трлн долларов. Днем ранее сенат уже одобрил данный пакет и теперь ожидается его принятие в палате представителей, где голосование должно пройти в пятницу. При этом Трамп заявил, что в случае необходимости правительство готово запросить больше средств для стабилизации экономики. Что же касается Центробанков, то они повсеместно проводят смягчение денежно-кредитной политики, как через снижение ставок, так и через различные программы количественного смягчения. ФРС, например, объявил «безлимитную» программу по выкупу активов. Многие регуляторы рассматривают возможности покупки не только облигаций. Все это смогло остановить падение рынков и снизить волатильность, даже несмотря на очень слабые данные по страновым индексам деловой активности в сфере услуг, которые были опубликованы во вторник.



Более того, продолжается активное распространение коронавируса за пределами Китая, где ситуация взята под контроль и наблюдаются низкие темпы роста заболеваемости. К утру четверга количество заболевших превысило 470 тысяч человек. По количеству заболевших после Китая стоят Италия (более 74 тысяч, темпы роста порядка 10%) и США (более 69 тысяч, темпы роста порядка 20%). Такое активное распространение коронавируса сохраняет высокий уровень неопределенности на рынках. Инвесторам сложно оценить реальные конечные потери мировой экономики от пандемии. В результате, по широкому спектру активов у них нет ценовых ориентиров для покупок. В сложившихся обстоятельствах можно говорить лишь о коррекционном росте и временном улучшении конъюнктуры на мировых финансовых рынках.

При этом в ходе сегодняшнего дня можно выделить два важных фактора. Первым из них выступает публикация статистики по заявкам на пособие по безработице в США (15.30 мск). Инвесторы ожидают «ужасных» исторических рекордов, которые могут вызвать активизацию продаж. Вторым фактором станет видеоконференция G20 (начало в 15.00 мск), по итогам которой рынки могут получить словесные интервенции относительно стимулирующих мер.

Отметим, что сегодня с утра настроения на рынках можно охарактеризовать как умеренно негативные. Основные азиатские площадки демонстрируют снижение. Аутсайдером выступает японский Nikkei225, потери короток превышают 5%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют в пределах 1,3%. На рынке энергоносителей также преобладают продажи – ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 1%, торгуясь в районе 27,2 доллара за баррель.

В сложившихся обстоятельствах на открытии торгов на российском фондовом рынке ожидаем преобладания продаж. В результате индекс МосБиржи уже в первые минуты торгов может вернуться в диапазон 2400 – 2450 пунктов. При этом динамику нашего рынка в конце дня определит статистика по экономике США и словесные интервенции представителей ведущих экономических стран.

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра ожидаем умеренного ослабления национальной валюты в первые минуты торгов. Снижение цен на нефть и ослабление валют развивающихся стран позволят американской валюте закрепиться выше 78,3 рубля с последующими попытками движения в сторону верхней границы диапазона 75 – 80 рублей.