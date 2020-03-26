ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется в коридоре 970-990 пунктов

Среда для рынка нефти выдалась весьма волатильной, однако итогом дня стало едва заметное снижение цены. Торги стартовали с отметки $30,0 за баррель марки Brent. По чти сразу цена поднялась до $30,7, после чего перешла к снижению. После полудня, достигнув $28,2, цена вновь развернулась, и завершила день вблизи $29,8. В начале американской торговой сессии Управление энергетической информации США опубликовало данные по изменению запасов нефти. Запасы за неделю выросли на 1,6 млн баррелей, хотя эксперты ожидали роста на 2,8 млн баррелей. Более скромный рост запасов оказал поддержку цене во второй половине дня. Утром четверга нефть торговалась с небольшим понижением, вблизи $29,7. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $29,4-29,9 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $25,7-32,4.

В среду основные западные индексы продолжили свой рост после объявления ряда беспрецедентных мер по поддержке экономики. Вслед за ними вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,52%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос чуть сильнее, на 1,70%. Среди лидеров роста – «Новатэк» (+6,74%) и «Аэрофлот» (+6,23%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 2,39%. Однако утро четверга было уже менее позитивным. Большинство индексов стран АТР снижалось на 0,4-4,6%. Исключением был австралийский ASX, который прибавлял 2,6%. Фьючерс на индекс S&P500 торговался утром вблизи 2441 п., на 1,05% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение большинства азиатских площадок может прервать восстановительное ралли на рынке российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2430-2475 пунктов, по индексу РТС — 970-990 пунктов.

Иностранные валюты изменились к рублю в среду разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 78,2500 руб. (-3 коп.). Европейская валюта выросла до 85,1000 руб. (+62 коп.). Такая динамика связана с ростом валютной пары EURUSD с 1,0780 до 1,0880. Утреннее умеренное снижение нефтяных цен может оказать некоторое давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 77,5-79,0 руб., для европейской валюты — 84,2-86,0 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»