ПСБ: Индекс МосБиржи будет торговаться в середине диапазона 2700-2800 пунктов

В середине недели на глобальных рынках сохраняется умеренный оптимизм причиной которому служит постепенное открытие мировых экономик после карантина и вера инвесторов в активное восстановление экономической активности. Поддержку оказывают и обещания новых мер государственных стимулов в ключевых регионах. Макроэкономическая статистика по-прежнему выходит слабой, но не настолько плохой как месяцем ранее. На этом фоне, в частности, американские индексы вчера показали растущую динамику. Индекс S&P 500 в ходе торгов впервые с начала марта смог подняться к уровню в 3000 пунктов и на 11% отстает от исторических максимумов февраля. Индекс S&P 500, по-нашему мнению, в середине этой недели попытается закрепиться в зоне 3000-3080 пунктов. При этом сдержать позитивный настрой способна напряженность в отношениях между США и Китаем. Вчера президент Д. Трамп заявил о готовности вводить санкции в отношении чиновников и компаний КНР, что несколько ухудшило сантимент.

В целом ситуация на мировых фондовых рынках на утро среды складывается умеренно-позитивной. Азиатские площадки торгуются разнонаправленно. Растут индексы в Японии, где правительство обсуждает второй пакет поддержки экономики в 1,1 трлн. долл. Сегодня вышли данные по динамике прибыли китайских промышленных предприятий в апреле, которые показали снижение на 4,3%, что после падения на 34,9% в марте сигнализирует о признаках восстановления. Фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в зеленой зоне. Неплохо выглядит и динамика котировок нефти Brent. С заявлениями о готовности расширения мер стимулирования может сегодня выступить главы ЕЦБ К. Лагард, что поддержит позитивный настрой инвесторов. Соответствующая речь главы ФРС Дж. Пауэлла назначена на пятницу.

Что касается российского рынка, то вчера в ходе торгов индекс МосБиржи приближался к зоне 2800 пунктов, но к концу дня растерял весь рост. Весьма вероятно, внешний позитив уже в значительной степени учтен в котировках ключевых фишек, поэтому спрос сфокусируется в бумагах фундаментально недооцененных внутренних секторов. Сегодня, по нашему мнению, индекс МосБиржи будет торговаться в середине диапазона 2700-2800 пунктов, при этом тенденция к росту может быть продолжена при поддержке нефтяных котировок и неухудшения внешнего фона.



Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк