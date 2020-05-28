ИАЦ «Альпари»: «Медведей» становится больше

На российском рынке акций сегодня не протолкнуться от «медведей». Биржи забрались слишком высоко, и самое время написать «а мы говорили», но воздержимся. Принципиальным образом расстановка сил для фондовых рынков не меняется: коронавирус остается там, где и был, и первая волна заболеваемости все еще не завершена. В нефти весь оптимизм последних дней базируется исключительно на ожидании, что вот-вот все дружно и резко сократят добычу, а потом Азия начнет восстанавливаться и закупит остальной излишек предложения.

Чудес не бывает, и быстро все это не случится, поэтому смотреть на мир стоило бы чуть осторожнее. Глобальные экономики продолжают вводить стимулирующие меры Вот, например, ЕЦБ дал сигнал о том, что на заседании на следующей неделе дополнительно смягчит фискальные условия. Это значит, что повреждения экономических систем серьезнее, чем кажется с берега. Рисков, как видно, предостаточно, просто к ним, как и ко всему, инвесторы привыкли.

Индекс МосБиржи в среду вечером сполз к 2734 пунктам и может в рамках коррекции отойти к 2710 пунктам. Индекс РТС вернулся к 1208 пунктам и выглядит, откровенно говоря, до сих пор перекупленным.

Сегодня в авангарде спроса акции «Магнита». Они явно стремятся к 3800 руб., но чтобы пробить «боковик», нужно закрепиться над 3830 руб. Неплохо выглядят в среду и бумаги «Аэрофлота». Пока инвесторам не удается выйти на уровни выше верхней границы бокового торгового канала 80,00 руб., но если это случится, новой «бычьей» целью станет область 81,50/83,00. Отойдя чуть подальше, хорошо видно, что без потребителя фундаментальной опоры бумагам перевозчика не найдётся, и это весомый риск.

Под давлением к вечеру остаются бумаги компаний сырьевого сектора, от нефтяников до металлургов.

Доллар США вырос до 71,24 руб. и в четверг может закрепиться выше 71,50 руб. Евро восстановился к 78,17 руб. и способен закрепиться в коридоре 78-80 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»