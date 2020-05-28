ПСБ: Нефть оказала давление на российские активы

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В среду российский фондовый рынок ушел в коррекционное снижение на негативном внешнем фоне. Основным поводом к продажам стала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 34,5 доллара за баррель, теряя более 4,5%. При этом западные фондовый площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. И если в Европе основные индексы к вечеру подтягивались в пределах 1,7%, то в США после первых часов торгов Dow Jones прибавил 0,6%, а индекс широкого рынка S&P500 потерял 0,2%. На таком фоне к 18.20 мск индекс МосБиржи снизился на 1%, отступив в район 2727 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Сургутнефтегаза, Полиметалла и Полюса, потерявшие более 3%. Отметим, что бумаги золотодобытчиков второй день подряд демонстрируют уверенную негативную динамику, на фоне возвращения золота в район 1700 долларов за унцию. Лучше рынка торговались МРСК ЦП и Аэрофлот, прибавившие 5% и 4,2% соответственно. В результате, в рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи сделал шаг к двойной поддержке в виде уровня 2700 пунктов и среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов года. Ее пробой может стать сигналом к отмене сценария дальнейшего восстановлению рынка и будет говорить о возможности возобновления негативной динамики.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро прибавили порядка 0,7%, торгуясь в районе 71,3 и 78,3 рубля соответственно. Провал на рынке энергоносителей и негативная динамика валют развивающихся стран в рамках сегодняшних торгов оказывали давление на рубль. При этом в начале дня российской валюте удавалось удерживать позиции вблизи уровней закрытия вторника, чему способствовал спрос на рублевую ликвидность в преддверии аукционов по размещению ОФЗ, однако в дальнейшем продажи в российской валюте усилились. В результате доллар поднялся в середину диапазона 70-73 рубля. При этом, в случае сохранения негативных тенденций на внешних рынках, в рамках конца недели он может продолжить восстановление и предпринять попытку пробоя верхней границы данного коридора.