«Фридом Финанс»: Высота 3000 — полет нормальный

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили торги 27 мая на внутридневных максимумах. Возможность усиления фискального стимулирования стала главным драйвером роста, в то время как фактор усиления напряженности между США и Китаем оставался на втором плане. S&P500 вырос на 1,48%, до 3036 пунктов, и впервые с 4 марта закрылся выше 200-дневной скользящей средней. Спросом пользовались циклические активы на фоне ожиданий возобновления нормальной экономической деятельности. Финансовый и промышленный сектора выросли больше других. Атака президента Трампа на Twitter и другие социальные медиа привела к тому, что акции технологических компаний отстали от широкого рынка.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику под влиянием, с одной стороны, восстановления экономики, а с другой — геополитической напряженности между КНР и США. Оптимизм поддерживается продолжающимся восстановлением активности и ожиданиями новых стимулов. Так, Disney планирует возобновить работу парков аттракционов в середине июля.

В то же время эскалация противостояния между Пекином и Вашингтоном остается среди главных рисков для фондовых площадок. Госсекретать США заявил об утрате Гонконгом статуса автономии на фоне принятия Пекином закона о госбезопасности города, что грозит привести к ухудшению американо-китайских торговых отношений и отрицательно сказаться на глобальной экономике.

Кроме того, президент США пригрозил социальным медиа ужесточением регулирования вплоть до блокировки после того, как в Twitter были добавлены метки о недостоверности двух постов Трампа. Угроза административного давления отрицательно сказывается на акциях технологических гигантов.

Азиатcкие фондовые индексы на этом фоне торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei растет на 2,3%. Гонконгский Hang Seng теряет 0,7%. Шанхайский CSI300 прибавляет 0,3%. Фондовые индексы Европы повышаются в пределах 1% на фоне прогресса в подготовке пакета стимулов для европейской экономики объемом минимум в 750 млрд евро.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, немного растет. Ставка по 10-летним трежерис опускается ниже 0,7%. Июльский фьючерс на Brent снизился под отметку $34. Золото поднимается выше $1700 за унцию. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов попробует удержаться на уровне 3000 пунктов.

Сегодня стоит обратить внимание на данные о числе заявок на пособие по безработице за неделю и статистику по заказам на товары длительного пользования в апреле. Число первичных заявок на получение пособий по безработице может опуститься до 2,1 млн, что говорит о пока еще вялой стабилизации рынка труда. От заказов на товары длительного пользования консенсус ожидает падения общего показателя на 19%, а базового на 14%, что подтвердит негативное влияние эпидемии на инвестиционный спрос.

Сегодня до открытия рынка квартальные результаты представят дискаунт-ретейлеры Dollar General и Dollar Tree. На фоне увеличившегося во время карантина спроса на потребительские товары компании рассчитывает продемонстрировать рост выручки. После закрытия отчитаются технологические компании Salesforce.com Inc. и Dell Technologies Inc. Первая сообщит о росте выручки, поскольку в связи с карантином по коронавирусу произошел массовый переход в режим удаленной занятости, что увеличило спрос на программное обеспечение. Вторая ждет снижения выручки, так как пандемия привела к закрытию фабрик и сокращению объема поставок вкупе с падением потребительского спроса на продукцию Dell.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 5 из 100. Показатель отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий пандемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 говорит о высокой вероятности завершения коррекции, длившейся почти три месяца. S&P500 преодолел значимый уровень сопротивления — 200-дневную среднюю в районе 3000 пунктов на высоком объеме и с подтверждающими сигналами моментума. Индикатор RSI обновил максимум вместе с рынком. Индикатор MACD остается в плюсе, свидетельствуя об усиливающемся моменте. Все это снижает вероятность новой волны продаж и увеличивает шансы на продолжение ралли.