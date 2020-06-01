«Альпари Евразия»: Итоги недели на белорусском валютном рынке

После недели укрепления белорусский рубль снизился к валютной корзине за счет одновременного роста курсов всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,48% до 2,4100 бел. руб. Европейская валюта выросла на 2,29% и стоит 2,6772 бел. руб. Российский рубль подорожал на 2,01% и стоит 3,4096 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 1,60%.

Всего с начала года доллар подорожал на 14,57%, евро — на 13,81%, а российский рубль — на 0,16%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 6,98%. На наступившей неделе рост иностранных валют, вероятно, продолжится. Доллар может подорожать за неделю до 2,42 бел. руб., евро может вырасти до 2,74 бел. руб. А российский рубль — до 3,48 бел. руб. за 100 российских.

В апреле объем международных резервных активов РБ вырос на $96,2 млн (+1,2%) и на 1 мая составил $7,883 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, основным фактором роста резервов в апреле стала покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ. Также увеличению резервов способствовали рост стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Решением Правления Нацбанка с 20 мая ставка рефинансирования была снижена на 75 б.п., до 8%. Регулятор при принятии дальнейших решений по денежно-кредитной политике по-прежнему будет исходить из необходимости поддержания ценовой стабильности, опираясь на всесторонний анализ внешних и внутренних условий, а также изменение баланса инфляционных рисков. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 12 августа.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6%, с начала года — на 3,3%, рост за последние 12 месяцев составил 5,4%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-апреле снизился на 1,3% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»