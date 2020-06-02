«Фридом Финанс»: Драйвером роста для российского рынка остается цена на нефть

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешние рынки замедлили рост, но сохраняют позитивный настрой. На зарубежные индексы давят уличные протесты в США. Положительным фактором выступает то, что в Китае и Европе за прошлый месяц выросли индексы PMI. Ключевые площадки прибавляют до 1,5%. Исключение составляет Германия, там сегодня выходной.

Для российского рынка определяющим драйвером остается цена на нефть. Максимум по Brent сегодня составил $38,3, однако позднее котировки отступили в зону $37,8-38,2, где и продолжают торговаться вечером. Мы ожидаем укрепления восходящего тренда. За следующую пару сессий нефть может подняться вверх вплоть до нового трехмесячного максимума $39,7 за баррель. Оттуда – прямая дорога до $45, откуда рынок начинал свое обвальное мартовское падение. При удачной конъюнктуре такую цену мы сможем увидеть уже на этой неделе.

РТС разогнался до 2% вверх. Торги сейчас идут около 1250 пунктов. Есть высокая вероятность, что рынок закрепится выше этой линии до следующей сессии. Если этого не произойдет, то во вторник мы ожидаем старт в диапазоне 1240-1260 пунктов. Ближайшая важная цель в сторону роста – 1300 пунктов.

Индекс Мосбиржи тоже растет к вечеру активнее, чем утром, держась около 2750 пунктов. Повторное движение к 2800 сегодня не состоялось. В мае рынок дважды пытался протестировать этот уровень, но помешали события, связанные с Гонконгом. Сегодня этот фактор ушел далеко на задний план. Уже во вторник мы можем увидеть, как рынок берет новую локальную высоту. К концу недели индекс может закрепиться в диапазоне 2800-2850 пунктов

В лидерах роста сегодня весь день Аэрофлот (+4,7%). Бумага хорошо растет после решения Роспотребнадзора снять ограничение на заполнение салонов самолетов в 50% общего числа кресел. Кроме того, инвесторы обратили внимание на позитивную рекомендацию по акции Аэрофлот от ВТБ-капитал – «покупать». Мы рассматриваем данную бумагу как одного из лидеров по доходности на ближайшие годы. На более коротком отрезке – до полугода – Аэрофлот имеет шансы закрепиться выше 100 рублей за акцию, что на 22% выше ее текущей цены.

Хуже рынка сегодня торгуются: Полюс (-1,9%), Русснефть (-1,7%), ПИК (-1,6%), префы Мечела (-0,9%), Полиметалл (-0,9%). Русснефть дешевеет на ожиданиях сокращения дивидендов у ее дочки Варьеганнефть. Бумаги Группы ПИК дешевеют после новости о том, что застройщик планирует создать четвертый по счету комплекс в Новой Москве. Срок сдачи – 2029 год. По нашему мнению, инвесторы использовали момент для выхода из растущих бумаг. На минувшую неделю Пик набрал около 4%, но теперь вновь скорректировался к уровням середины марта. На этой неделе бумага может набрать до 5% от текущих уровней, реагируя на рост продаж в готовых новостройках компании.

Доллар торгуется около отметки 69,5, впервые с начала кризиса опустившись ниже психологической планки 70. На следующей сессии не исключаем попытку доллара выйти в диапазон 68,9-69,4. В течение недели доллар может закрепиться ниже 69. Евро держится в середине диапазона 77-77,5 рублей за единицу. Сегодня пара торговалась вниз вплоть до 77,23. На следующей сессии рынок может протестировать отметку 77. До конца недели не исключаем евро по 76,1-76,5.