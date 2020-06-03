ИАЦ «Альпари»: Никто не боится покупать

Отечественный рынок во вторник в «зеленом», и его не пугают ни американские беспорядки, ни неопределенность вокруг перенесенного заседания ОПЕК+. Покупай, пока можно. Видимо, этим сейчас и руководствуются на площадках.

Индекс МосБиржи вырос до 2791 пунктов — это максимум с 4 марта. Пробные тесты пробить область 2800 пунктов уже были, но успехом не увенчались. Может быть, сейчас на локальной волне оптимизма рынок и замахнется на пик. Но закрепиться там будет проблематично. Индекс РТС на валютной качке, как обычно в последнее время, укрепился к 1275 пунктам и нацелен на 1300 пунктов.

Сегодня очень хорошо себя чувствуют акции «Сбербанка» и привилегированные, и обычные. По обыкновенным акциям почти закрыт весь коронавирусный негатив, и если бумаге удастся пройти через 212 руб., то откроется дорога к устойчивому повышению.

Удивительно ведут себя акции «М.Видео» последние дни. Бумага часто используется как защитная и движется в противоположном тренду направлении, но сейчас она торгуется в унисон с рынком. Сегодняшняя сессия увела акцию к пикам с 9 апреля, и при пробое 386 руб. будет открыт путь к 400 руб.

Самое интересное сейчас происходит в рублевых парах. Накануне, судя по рыночным движениям, кто-то закупился серьезным объемом рублей, причем на ровном месте. Нефть почти не шевелилась, внешний фон особенно не менялся. Сегодня движение продолжилось, а доллар вплотную приблизился к нижней границе гэп-разрыва от начала марта. Ниже 68,50 руб. идти сложно, да и бессмысленно, так как нефть в рублях только-только выровнялась, а крепкая валюта быстро обнулит усилия по сведению и так дефицитного бюджета. Так повелось исторически — перекрывать недостаток денег в казне девальвацией рубля. С начала года и по текущий момент рубль снизился к доллару на 11%, этого мало для того, чтобы убрать напряженность из-за дефицита бюджета. Значит, где-то совсем рядом серьезная коррекция в паре доллар/рубль.

Краткосрочно, доллар США может оставаться в пределах 68,50-68,85 руб., но чем дальше, тем больше будет оснований для возвращения выше 69,00 руб. Евро торгуется по 76,88 руб., в ближайшее время останется в диапазоне 76,50-78,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»