ПСБ: Индекс МосБиржи сохраняет позитивный настрой, ждем попыток перехода в диапазон 2800-2850 пункто

В середине недели на глобальных рынках сохраняется оптимизм причиной которому служит постепенное восстановление экономической активности. Поддержку также оказывают обещания новых фискальных и монетарных стимулов в ключевых регионах. На этом фоне, в частности, американские индексы продолжают показывать растущую динамику. Индекс S&P500 проторговывает зону 3000-3100 пунктов, которая нам представляется целевой, правда выход выше этого уровня затруднен из-за опасений усиления геополитических рисков, среди которых ухудшение отношений между США и Китаем. Макроэкономическая статистика выходит слабой, не настолько плохой как месяцем ранее, но все еще может подорвать веру инвесторов в быстрое восстановление. Это в первую очередь касается условий в сфере услуг и на американском рынке труда.

В целом ситуация на мировых фондовых рынках на утро среды складывается позитивной. Активно растут индексы в Южной Корее, где правительство дополнительно направит на поддержку экономики 28,8 млрд. долл., таким образом совокупно стимулы составят 220,2 млрд. долл. Сегодня вышли данные по деловой активности в сфере услуг КНР от Caixin по итогам мая, которые показали рост с 44,4 пунктов до 55 пунктов, что сигнализирует о признаках восстановления и позитивно воспринято участниками азиатских и мировых рынков. Фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent на максимумах с начала марта. Сегодня в течение дня важной статистикой для определения рыночного сантимента станет выход PMI в секторе услуг Еврозоны и особенно в США.

Улучшение внешней конъюнктуры и продолжение роста нефтяных котировок позволяет индексу МосБиржи сохранять позитивный настрой, поэтому сегодня ждем попыток перехода в диапазон 2800-2850 пунктов. Видим потенциал роста во внутренних историях и рост спроса на бумаги нефтегазового сектора, которые в полной мере не отыграли текущий рост цен на нефть.

Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк