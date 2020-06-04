«Фридом Финанс»: Инвесторы скупают наиболее недооцененные активы

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые рынки растут вопреки статистике по рынку труда в США. Новые данные о сокращении числа рабочих мест (на 2,7 млн в мае) не вызвали ожидаемого резонанса. Напротив, торги в США открылись ростом основных индексов более 1%. Европейские площадки прибавляют до 3%. Индексы развивающихся стран – около 2%.

Несколько ослабила позиции нефть. Баррель марки Brent отступил вниз от дневных пиков более чем на 1% и сейчас держится около $39,4. Днем котировки доходили до $40,5. Замедление роста вызвано сообщениями о наметившихся разногласиях между Эр-Риядом и Москвой. По этой причине конференция, ранее перенесенная на ближайший четверг, может не состояться. Этих новостей пока недостаточно для сильной коррекции, учитывая, что объем добычи в обеих странах сейчас находится на годовых минимумах. Это говорит о стремлении сторон соблюдать апрельскую договоренность. Мы ожидаем нового всплеска волатильности в нефти до конца сессии.

РТС торгуется чуть ниже сегодняшнего максимума – около 1300 пунктов. Рынок лишь однажды протестировал данный уровень снизу вверх, и повторных попыток пока не было. В случае усиления волатильности на внешних площадках закрытие может состояться на 20-30 пунктов выше или ниже данной отметки.

Индекс Мосбиржи на фоне ослабления роста рубля, напротив, под вечер набрал обороты и сейчас торгуется чуть выше 2820 пунктов, обновляя локальные максимумы. Ближайшей целью может стать 2860 пунктов. Мы полагаем, что туда индекс пойдет не ранее следующей торговой сессии. Сегодня рынок к закрытию будет в диапазоне 2810-2830 пунктов.

Лидеры роста сегодняшнего дня: Лента (+6,9%), ЛСР (+5,4%), Мечел (+3,7%), Сбербанк (+3,6%), ММК (+3,5%), Мосбиржа (+2,7%). Бумаги подтягиваются за основными индексами. Инвесторы скупают наиболее недооцененные активы. Акции ЛСР вышли на 3-месячных максимумы, но, по нашему мнению, сохраняет потенциал роста еще порядка 8% (до 690 рублей за штуку). Цель может быть взята в ближайшие две недели.

Хуже рынка сегодня торгуются: Полиметалл (-6,9%), Полюс (-5,3%), Россети (-3,5%), Акрон (-1,6%), X5 (-1.6%), префы Сургутнефтегаза (-1,5%) и Алроса (-1,1%). Помимо отдельных корпоративных историй, рынком движет среднесрочное укрепление рубля, которое, в частности, снижает потенциальный размер дивидендов Сургутнефтегаза. Бумаги сейчас на минимумах с конца марта. Смена тренда в паре доллара с рублем, которая может произойти уже на этой неделе, дает повод рассчитывать на отскок вверх до 5%.

Доллар и евро отбили часть утерянных позиций. Американская валюта торгуется в диапазоне 68,5-69 рублей. Ожидаем закрытия вблизи уровней предыдущей сессии. В четверг не исключена вторая волна роста доллара до 69,5. Евро сегодня, несмотря на снижение утром ниже 76,5, под вечер поднялся выше отметки 77. Ожидаем закрытия в диапазоне 77-77,5 рублей за единицу валюты. На следующей сессии мы закладываем открытие в этом же коридоре с перспективой подъема до 78 рублей.