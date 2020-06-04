ПСБ: Макростатистика толкает рынки вверх

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В рамках первой половины недели на рынках преобладали покупки. Основным поводом для роста в последние сессии выступила макроэкономическая статистика. Блок данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг по ведущим мировым экономикам в большинстве случаев оказался лучше ожиданий, что, несмотря на нахождение индексов ниже 50 пунктов, спровоцировало новую волну покупок.



Плюс к этому, позитивный настрой инвесторов поддерживает некоторое снижение напряженности в отношениях между США и Китаем, на фоне отсутствия жестких мер со стороны Штатов по отношению к КНР, что снижает вероятность ухудшения торговых отношений между странами и пересмотра или разрыва первой фазы торгового соглашения. Однако игрокам стоит помнить, что риски дальнейшей эскалации сохраняются, что может привести к активизации продаж по широкому спектру рисковых активов.



При этом инвесторы продолжают игнорировать дальнейшее распространение коронавируса. Смещение эпицентра пандемии из развитых экономик в Латинскую Америку и Индию снизило опасения инвесторов относительно влияния коронавируса на мировую экономику. Рынки фокусируются на смягчении карантинных ограничений в ряде стран, игнорируя новые максимумы по количеству зараженных в сутки. Так, по данным университета Джона Хопкинса число случаев заражения в мире на конец среды превысило 6,5 млн человек, а количество заболевших за сутки составило более 130 тысяч, что является новым максимумом. Новые максимумы по количеству зараженных отмечаются в таких странах, как Индия и Мексика, сохраняются высокие темпы заражения в Бразилии. Несмотря на это рынки продолжают восходящую динамику.



Если же говорить о настроениях на рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. Ведущие азиатские площадки демонстрирую подъем в пределах 0,5%. Исключение составляет Shanghai Composite, теряющий порядка 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста в среду, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия предыдущего дня. Коррекция наметилась на рынке энергоносителей, где отсутствие слаженной позиции по встрече ОПЕК+, в рамках которой должна обсуждаться пролонгация текущих уровней сокращения добычи, способствует фиксации прибыли по длинным позициям и отступлению ближайшего фьючерс на нефть марки Brent в район 39 долларов за баррель.



Отметим, что в рамках сегодняшней сессии внимание инвесторов будет сосредоточено на заседании ЕЦБ и статистике по заявкам на пособие по безработице в США.



Учитывая сложившийся внешний фон, сегодня на открытии российского фондового рынка ожидаем преобладания продаж в наших акциях. Основным фактором давления станет снижение цен на нефть. При этом позитивной динамики внешних фондовых площадок окажется недостаточно для нивелирования это влияния. В результате индекс МосБиржи в начале торгов сделает шаг к нижней границе диапазона 2800-2850 пунктов, в который наш рынок вышел днем ранее. В ходе сессии рынок попытается удержать позиции в данном коридоре, однако в случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей, продажи могут увести индекс МосБиржи под его нижнюю границу.



На валютной секции Московской биржи ожидаем попыток укрепления основных мировых валют по отношению к рублю. Снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран окажут давление на рубль, что приведет к попыткам пары доллар/рубль подняться выше 68,7 рубля. В дальнейшем динамика цен на нефть может дать повод для продолжения восстановления американской валюты, однако в рамках сессии она сохранит позиции в диапазоне 67,5-70 рублей.