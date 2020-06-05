«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность АЛРОСЫ

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

На рынке заметная коррекция. Возглавили падение в первом эшелоне бумаги ГМК Норникеля (-8,36%). Поводом стала новость об аварии на одной из промплощадок одной из компаний группы. Лидерами роста стали акции АФК Системы (+6,01%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 69.

АЛРОСА (-1,68%) отчитается за 1 квартал. по МСФО. Компания ранее сообщала о снижении цен на 17%, а продаж на 15% на фоне кризиса со сбытом в ЮВА. В то же время, обесценение рубля в 1 квартале оказало позитивное влияние на динамику продаж, оцениваемую в национальной валюте. Консенсус-прогноз предполагает, что выручка могла составить 68 млрд руб. Наш прогноз несколько выше, 70,1 млрд, однако в целом по итогам года выручка, возможно, снизится до 200 млрд под влиянием дополнительного сокращения добычи до 28 – 31 млн карат. Спад продаж придется на 2 и 3 кварталы Однако, целом, компания остается финансово устойчивой, ее долговая нагрузка около 1х EBITDA. АЛРОСА – среди локомотивов экономики, рентабельность EBITDA превышает 40%. Восстановление продаж, по всей видимости, придется на 4 квартал, и продолжится в 2021 году. С учетом краткосрочного влияния политики price –to-volume мы снизили целевую цену по данным бумагам до 102 руб. на горизонте 12 месяцев.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 69,00-70,50 в паре USD/RUB, 2700-2750 по индексу Мосбиржи. Динамика будет определяться преимущественно внешним фоном.

