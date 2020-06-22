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«Фридом Финанс»: Цель по индексу Мосбиржи на сегодня 2740-2780 пунктов

22 июня 2020

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск снизился на 0,4%. Инвесторы вновь «добирают» бумаги, которые отстают от широкого рынка по темпам восстановления. В лидерах роста оказались акции ВТБ. После сокращения ключевой ставки Банка России ВТБ заявил о снижении ставок по ипотеке для семей с детьми до 7,8% годовых.
Слабую динамику демонстрируют прежние лидеры. После закрытия реестра акционеров на получение дивидендов вниз идут котировки Магнита.

По итогам пятничного заседания глава Банка России сообщила об ожидании медленного восстановления экономики из-за ее слабой и отложенной реакции на меры стимулирования и регулирования спроса на товарных рынках. Кроме того, отмечаются повышенные политические и кредитные риски, пересмотр в сторону сокращения инвестиционных и производственных планов бизнеса, сдержанное потребление. Эти заявления регулятора препятствуют росту на рынке.

Также на покупательскую активность давление оказывают новости о переговорах РФ и Кипра по вопросу увеличения налогов на прибыль по дивидендам и процентам по вкладам. Пока Кипр отказывается повышать ставки по дивидендам и депозитам до 15%. Однако процесс ужесточения налоговых условий для инвесторов финансовых рынков РФ, очевидно, запущен. Кроме того, с сегодняшнего дня Мосбиржа будет проводить вечерние торги. Из-за этого повысятся расходы брокеров, что приведет к увеличению издержек инвесторов.

При улучшении внешнего фона сегодня и по итогам следующей недели российский рынок способен продемонстрировать позитивную динамику. Однако технические и сезонные факторы, а также усиление опасений инвесторов в связи с наметившимся завершением активной фазы QE  могут препятствовать реализации позитивного сценария.

Диапазон для индекса Мосбиржи на сегодня составляет 2740 -2780 пунктов, для пары USD/RUB прогноз: 69,30-69,60, для EUR/RUB: 77,40-78,30.


 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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