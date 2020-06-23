Комментарии

ПСБ успешно разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

23 июня 2020

Объем размещения облигаций составил 10 млрд рублей, срок обращения– 2 года. Это первое в новейшей истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке. 

За первые часы сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение в два раза, составив 21 млрд рублей, что позволило снизить финальную ставку купона до 5,85% при первоначальном ориентире 6-6,15%. 
 
«Размещение прошло очень успешно. Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц. Результаты размещения свидетельствуют о том, что инвесторы высоко оценили новый статус и бизнес-перспективы банка. Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для мировых финансовых рынков, бизнеса и национальных экономик, но рынок демонстрирует, что инвесторы сохраняют спрос на качественных эмитентов. Привлеченные средства банк направит на развитие кредитования», - заявила руководитель направления «Частный капитал и финансовые рынки» ПСБ Юлия Карпова.

Выпуску присвоен кредитный рейтинг eAA(RU) от рейтингового агентства АКРА, соответствующий кредитному рейтингу банка.

Организаторами размещения выпуска серии 003Р-01 выступили Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ПСБ.  Техническая часть размещения состоится 25 июня на Московской бирже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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