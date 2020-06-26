«Фридом Финанс»: Рынки демонстрируют умеренный подъем

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

После заявлений главы ЕЦБ Кристин Лагард, что худшее для экономики позади, рынки ЕС открылись ростом до 1,5%. Азия завершила сессию разнонаправлено, Япония в плюсе на 1%, Гонконг в минусе на ту же величину. Фьючерсы на Америку пока что указывают на боковой тренд без больших изменений к уровням четверга.

Баррель Brent приблизился к отметке $42 после выхода данных о росте автомобильного трафика. Также рынок могли поддержать известия о том, что Британия планирует сворачивать карантинный режим, несмотря на рост числа заболеваний COVID-19. Это позитивно для туризма, авиации и спроса на топливо в целом. До конца этой сессии и всей текущей недели нефть вряд ли повторит выход на новые пики. Тем не менее прорыв к $43 сегодня вполне возможен.

РТС сохраняет среднесрочный боковой тренд. Сегодня он отыгрывает часть падения, которое произошло в середине недели. Диапазон движения индекса составляет 1260-1270 пунктов. Это указывает на ослабление волатильности. За текущую сессию без сильных внешних драйверов РТС способен подняться не выше 1290 пунктов.

Индекс Мосбиржи тоже повторяет устоявшуюся динамику внутри коридора 2760-2780 пунктов. Это на 0,5% выше того, что мы видели накануне, и недалеко от месячных максимумов. Прорывных запланированных событий сегодня не ожидается, однако возможны сюрпризы со стороны движения котировок нефти. При позитивном сценарии возможен тест уровня 2800, при негативе падение составит не ниже 2750 пунктов.

Среди растущих активов сегодня в очередной раз выделяются расписки TCS (+2,2%) и акции ОГК-2 (+2,2%). Интерес инвесторов к первой бумаге невозможно объяснить с фундаментальной точки зрения. Они растут почти без остановки, начиная с 15 июня. И к настоящему моменту явно вошли в состояние перегретости. Если не появится новостей, внятно объясняющих скупку ГДР TCS, возможна сильная коррекция до 1250 рублей за штуку. От нынешних уровней это вниз на целых 15%. Рост ОГК-2 это более понятная история: покупки происходят после годового собрания акционеров. Его участники, по всей видимости, удовлетворены встречей с менеджерами компании.

Среди аутсайдеров сегодня Русгидро (-3,3%). В бумагах продолжается коррекция, которая началась более недели назад. Бумага на короткое время достигла своих исторических пиков и сейчас ищет новое равновесие. Уровень 0,75 рубля за акцию, на который Русгидро откатилась сегодня, выглядит вполне устойчиво. Дальнейшего сильного даутренда мы не ожидаем. В ближайшие сессии возможен преимущественно боковой тренд.

Несмотря на позитив в нефти, рубль сдает позиции к доллару и евро по 0,5%, или по 35 и 45 копеек соответственно. Инвесторы выходят из российской валюты перед выходными в связи с неопределенностью, назревающей в мировой экономике. По нашей оценке, до конца дня разворота не случится. Доллар будет стремиться к 69,5 рублей, евро – к 78.