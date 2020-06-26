ИАЦ «Альпари»: На американский фондовый рынок возвращаются спекулянты

В четверг, 25 июня, на американском и многих мировых фондовых рынках продолжался рост. Поводом для ралли стало одобрение ФРС изменений в так называемое «правило Волкера», принятое в 2010 году с целью снижения рисков операций на фондовом рынке. Изменения включают упрощение правил регулирования операций на фондовом рынке для небольших банков, что может вызвать приток спекулятивного капитала в акции американских компаний. По итогам торгового дня индекс Dow 30 вырос на 1,18%, S&P 500 – на 1,1%, а индекс биржи Nasdaq – на 1,09%. Европейские биржи в четверг росли, азиатские фондовые рынки сегодня с утра в целом в плюсе.

А вот российский фондовый рынок в четверг не смог разделить оптимизма с Европой и Америкой, вероятно, из-за заявлений Всемирной организации здравоохранения о том, что говорить о полной победе над Covid-19 в мире ещё рано, он ослабил своё пагубное воздействие пока только на Европу, но продолжает распространяться в ряде стран Азии, Австралии и в Латинской Америке. Индекс МосБиржи снизился за день на 1,12%, до 2760,75 пункта, а индекс РТС упал на 1,87%, до 1257,18 пункта.

Лидерами роста в четверг стали бумаги «Яндекса» (+4,18%), технологической компании QIWI (+2,17%) и торгового холдинга X5 Retail Group (+2,11%). Акции технологического сектора росли на новостях о послаблении налогового режима для IT-компаний в России, а также на котировки «Яндекса» позитивно повлияла новость о цивилизованном прекращении сотрудничества со «Сбербанком» в ряде совместных проектов. Слабее остального рынка оказались акции «РусГидро» (-4,18%), «Газпром нефти» (-4,31%) и «ММК» (-3,33%). Ожидаем сегодня колебаний индекса РТС в диапазоне 1240-1270 пунктов, а индекса МосБиржи — в 2750-2780 пунктов.

Цена нефти марки Brent в четверг выросла после позавчерашнего обвала на 2,8%, до $41,59 за баррель, удержавшись выше психологически значимого уровня в $40. А цена техасской WTI выросла на 3,2%, до $39,23 за баррель. Вероятно, рынок отыгрывает усиление дисциплины участников соглашения ОПЕК++, в первую очередь Нигерии, которая в мае свою квоту по сокращению добычи реализовать не смогла. Сегодня с утра на обострении риторики Госдепа США в адрес Китая цены на нефть изменили динамику: Brent снижается на 0,19%, а WTI — на 0,22%. Ожидаем цену Brent на сегодня в коридоре $40-42 за баррель.

Курс американского доллара к рублю расчётами «завтра» в четверг повысился на 18 коп. (+0,26%), до 69,04 руб. А вот курс евро отправился в противоположном направлении и к концу торговой сессии упал на 40 коп. (-0,51%), до 77,44 руб. Мы ожидаем, что сегодня доллар проторгуется в интервале 68,5-69,4 руб., а евро останется в коридоре 77-78 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»