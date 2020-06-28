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ВТБ разработал Путеводитель акционера

28 июня 2020

Банк ВТБ представил новую форму отчётности для акционеров и инвесторов — «Путеводитель акционера». Цель путеводителя — помочь частным инвесторам, приобретающим акции ВТБ, сориентироваться в структуре группы ВТБ, принципах ее корпоративного управления, а также своих правах и обязанностях.

В путеводителе компактно собрана вся информация, которая может оказаться полезной для инвесторов — от структуры группы ВТБ и акционерного капитала до информации в части ESG-инициатив банка. В документ интегрированы ссылки и QR-коды, которые позволяют моментально перейти к более подробной информации на сайте ВТБ и иных ресурсах.

«Количество акционеров ВТБ продолжает увеличиваться и на сегодня составляет около 275 тысяч лиц, прирост с начала года составил уже более 70%, — отметил Игорь Репин, член Наблюдательного совета и глава Консультационного совета акционеров банка. — ВТБ всегда следует лучшим практикам корпоративного управления, и появление путеводителя — ещё одно свидетельство лидерства банка в области коммуникаций с акционерами и инвесторами».

Путеводитель акционера доступен для скачивания на сайте ВТБ, в дальнейшем планируется выпустить печатную версию для участников очных собраний акционеров и мероприятий для инвесторов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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