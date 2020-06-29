ПСБ: В последние сессии на мировых рынках наметилось ухудшение настроений

В рамках предстоящей недели данная тенденция может сохраниться, а коррекция получит продолжение. Учитывая внешний фон, сегодня на открытии российского фондового рынка ожидаем преобладания продаж в российских акциях и отступления индекса МосБиржи в диапазон 2700-2750 пунктов. Снижение цен на нефть окажет давление на рубль, в результате чего пара доллар/рубль уже в начале сессии может предпринять попытку пробоя верхней границы диапазона 67,5-70 рублей. Подешевевшие за прошлую неделю ОФЗ смотрятся интересно для покупки при наличии потенциала дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

В АФК Система (ПОКУПАТЬ) рассказали, что Amazon рассматривает вариант инвестиций в Ozon - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Рынок онлайн-торговли стремительно развивается, обеспечивая впечатляющие темпы прироста. Ozon является одним из заметных участников рынка онлайн-торговли в России и привлекательным для стратегических инвесторов. Вместе с тем, на рынке усиливается и конкуренция, а лидерство достигнут компании, которые способны удовлетворить полный спектр потребностей потребителей в ассортименте и услугах, обеспечить лучшие условия доставки.

Газпром (ПОКУПАТЬ) снизит дивиденды за 2019 год на 8% - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Дивиденды утверждены акционерами в объеме, который предлагало правление компании и поддержал совет директоров. Заметим, что выплата дивидендов происходит на фоне сложной ситуации на энергетических рынках, что может обусловливать снижение их объема относительно предыдущего года. Дивидендная доходность составляет 7,9%, что привлекательно в условиях текущих процентных ставок в экономике.