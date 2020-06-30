ИАЦ «Альпари»: Рынок остался без идей

Понедельник на российском фондовом рынке прошел практически в тихом режиме: негатив извне рынки капитала быстро перемололи, но новых поводов для движения не добыли и остались в итоге на месте. К вечеру индекс МосБиржи топчется около уровней начала торгов – 2764 пункта и может закрепиться в пределах 2750-2785 пунктов до появления сколько-нибудь интересных и продуктивных катализаторов. Индекс РТС снижается за счет курсовой качки и стоит рядом с 1239 пунктами. Здесь вероятный коридор движения на ближайшее время заключен в рамки 1230-1250 пунктов.

Список лидеров сегодняшнего спроса неоднородный настолько, насколько вообще может быть: здесь «Алроса», «Газпром», «Лента» и «Полиметалл». У последнего есть весомый аргумент в пользу роста в виде позитива в золоте, но выше 1390 руб. пробиться с наскока будет сложно. Депозитарные расписки «Ленты» восстанавливаются после снижения ранее, и коррекционный отскок может тянуться вплоть до 170 руб.

В бумагах «Газпрома» есть потенциал подъема к 200 руб., это как раз та область, до которой за последние две недели рынок не дотянулся. Но если сейчас тема «Северного потока-2» не помешает, акции туда пройдут - техническая картина к этому вполне располагает.

Доллар США вечером дорожает на полпроцента и торгуется по 70,30 руб. В общем-то, это и есть более-менее справедливая цена для американской валюты при текущей конъюнктуре. В ближайшее время пара доллар/рубль может двигаться в пределах 69,50-70,50 руб. Завтра состоится аукцион Минфина по размещению ОФЗ вместо среды, которая станет нерабочей по случаю голосования по поправкам в Конституцию. Евро восстановился до отметки 79,03 руб. и может штурмовать 79,30 руб. без напряжения.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»