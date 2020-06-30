«Фридом Финанс»: До конца сессии может усилиться спрос на бумаги энергокомпаний

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Рынок сегодня получает смешанные сигналы. Азиатские площадки закрылись в плюсе на 1,5% на фоне роста PMI в июне в Китае. Европа начала день разнонаправленно с разбросом от -0,5% до +0,5%: инвесторы отыгрывают сохранение карантина в ряде штатов США. Фьючерсы на американские индексы указывают на то, что сессия начнется нейтрально.



Нефть снижается на 1%, торгуясь в узком диапазоне $41,2-41,9. На котировки давит новость о том, что Ливия начала переговоры о возобновлении поставок. По нашей оценке, влияние данного фактора будет ограниченным. Доля Ливии на мировом рынке составляет около 1%, и существенно повлиять на баланс спроса и предложения она не сможет. Но краткосрочные движения нефти марки Brent вниз до $39,5 вполне вероятны.



РТС торгуется у нижней планки диапазона 1220-1250. В течение дня мы ожидаем переход к боковой динамике и возвращение ближе к 1250 пунктам. Провал ниже 1210 возможен, если придет негативная статистика из США. Сегодня среди прочего будут опубликованы данные по уровню потребительского доверия в июне. Эти данные способны усилить волатильность на всех рынках.



Индекс Мосбиржи держится вблизи отметок конца предыдущей сессии – 2770 пунктов. Поддержку рынку оказывает ослабление российской валюты. Рублевая стоимость отечественных компаний за день практически не поменялась. В течение сессии мы закладываем рост колебаний и расширение диапазона до 2750-2780 пунктов.



Растут акции Юнипро (+2%), Полиметалла (+18%), Фосагро (+1,74%), Ростелекома (+1,5%), Русгидро (+1,5%). Заметен акцент игроков на дивидендные бумаги, преимущественно в электроэнергетике. До конца сессии спрос на них может усилиться.



Аутсайдер сегодняшнего дня – малоликвидные акции Института стволовых клеток (-4,5%). Бумага ожидаемо перешла к коррекции после аномального взлета накануне. Из крупных фишек сегодня сильнее всех дешевеет Аэрофлот (-1,8%). Это реакция рынка на данные аэропортов по числу рейсов за май, а также на опровержение о возобновлении полетов в Турцию с 15 июля. Ситуация для бумаг авиакомпании остается неопределенной: власти увязывают отмену ограничений с динамикой заболеваемости, но точных критериев не дают. Ситуация может разрешиться в любой момент. Это оставляет высокие шансы для Аэрофлота подняться до 90-100 рублей за бумагу всего за несколько сессий. Мы полагаем, что это произойдет до конца июля.



Российская валюта отступает под нажимом продавцов. Доллар сегодня вплотную подошел к отметке 71 рубль впервые с 29 мая. Мы не исключаем, что американской валюте сегодня удастся на время закрепиться в диапазоне 71-71,5, но базовый сценарий – отход к 70,5. Евро успешно протестировал 79,5 и уверенно торгуется на локальном максимуме впервые с середины мая. Сегодня мы закладываем подъем не выше 80. Приоритетным сценарием остается откат на 50-60 копеек вниз от текущих значений.