«Фридом Финанс»: Квартал завершается — пандемия ускоряется

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили торги 29 июня в плюсе, отскочив вверх после мощного падения накануне. S&P500 вырос на 1,47%, до 3053 пунктов. Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за май повысился на 44%, что укрепило веру инвесторов в восстановление экономической активности. Поддержку индексам также оказал рост акций Boeing (NYSE: BA) на сообщении о том, что Федеральное управление авиации подтвердило начало ключевых испытаний для сертификации самолетов 737 MAX.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику под влиянием продолжающейся пандемии. Глава ВОЗ заявил, что волна заболеваемости только усиливается и призвал к максимальной осторожности. В США ежедневная статистика заражений остается вблизи максимумов, выше 40 тыс. Власти ряда прибрежных штатов намерены закрыть пляжи в предстоящие выходные. В Аризоне на 30 дней приостановлено функционирование баров, спортивных залов и кинотеатров. В Нью-Йорке планируется отложить возобновление работы ресторанов в обычном режиме.

В фокусе внимания также отношения Китая и США. Китайский парламент одобрил закон о нацбезопасности Гонконга, против принятия которого активно выступали США. Американские чиновники в ответ с понедельника отменили преференции для Гонконга, в том числе действие исключений из ограничений на экспорт. Эти действия со стороны Пекина и Вашингтона были ожидаемыми, поэтому могут не вызвать реакции инвесторов. Тем не менее эскалация конфликта двух крупнейших экономик остается риском для фондовых площадок.

Азиатские фондовые индексы торгуются в плюсе. Японский Nikkei набирает более 1%. Гонконгский Hang Seng растет на 0,55%. Шанхайский CSI 300 прибавляет более 1,3% благодаря публикации данных индексов деловой активности в промышленном и сервисном секторах, зафиксировавших позитивную динамику в июне. Биржи Европы теряют в пределах 1%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, нейтральный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется вблизи 0,63%. Августовский фьючерс на Brent торгуется ниже $42 за баррель. Золото в нуле, у $1770 за унцию. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов вновь опустится ниже 3050 пунктов.

В фокусе внимания сегодня будут слушания в Конгрессе с участием глав ФРС и Минфина, а также публикация индекса потребительской уверенности. Парламентарии ждут мнений экспертов по поводу эффективности программы фискальной поддержки экономики. Пауэлл и Мнучин могут подтвердить необходимость дополнительных стимулов для сглаживания негативных последствий пандемии.

Индекс доверия потребителей от Conference Board, как ожидается, в июне вырастет благодаря снятию ограничений во многих штатах в начале месяца.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 13 из 100. Показатель все меньше отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии коронавируса для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 продолжает проходить проверку на прочность, тестируя значимый уровень — 200-дневную среднюю в районе 3015 пунктов. 29 июня индекс вновь поднялся выше этого уровня. Тем не менее слабые показатели момента вызывают тревогу. Индикатор RSI остается ниже нейтральной отметки 50, индикатор MACD в минусе. Если S&P500 не удастся удержаться выше 3000 пунктов, следующими вероятными уровнями поддержки станут отметки 2940 и 2800 пунктов.