ИАЦ «Альпари»: Во вторник инвесторы продолжат покупать

Российский фондовый рынок имеет все шансы на положительное открытие с приростом на 0,1-0,3% на старте сессии за счет стабильной внешней конъюнктуры. На площадках все спокойно доброжелательно, и это позволяет оставлять без внимания вялую нефть. Индекс МосБиржи во вторник будет торговаться в рамках 2920-2950 пунктов, индекс РТС проведет очередную сессию сентября в границах 1220-1240 пунктов.

На рынке нефти происходит кое-что очень увлекательное. Сектор полностью игнорирует информацию о том, что в Мексиканском заливе приостанавливается добыча на части проектов из-за проходящего урагана — в обычное время это вполне себе «бычий» драйвер, который отлично толкает цены на сырье вверх. Но 2020 год сам по себе необычен. Баррель Brent этот катализатор игнорирует, утром во вторник торгуется ниже $40, как и накануне, и пока не демонстрирует сколько-нибудь выраженных признаков готовности дорожать.

Нет заметных реакций в нефти и на фоне опубликованной утром статистики из Китая. Так, промышленное производство в стране в июле расширилось на 5,6% в годовом сопоставлении против прироста ранее на 4,8% г/г. Представленные данные лучше ожиданий, предполагавших подъем на 5,1% г/г. Увеличение активности в промпроизводстве в Поднебесной может быть опережающим сигналом для всей экономики, указывающим на ее восстановление, и тогда нефть тоже должна бы дорожать в ожидании роста спроса, но нет. Рынок ждет встречи ОПЕК+, хотя тут вряд ли можно придумать что-то новое.

Азиатские рынки во вторник ведут себя неоднородно, индекс CSI 300 (Китай) растет на 0,7%, индекс Nikkei 225 снижается на 0,5%.

Пара EUR/USD на мировом валютном рынке поднимается вверх и сегодня торгуется около 1,1900 — доллар в слабой позиции в преддверие заседания ФРС. На Московской бирже доллар накануне снижался к 74,98 руб., сегодняшняя сессия может пройти в пределах 74,70-75,50 руб. Евро остается в коридоре 88-90 руб., как и ранее.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»