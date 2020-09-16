ИАЦ «Альпари»: ВТО помогло росту мировых фондовых рынков

Во вторник, 15 сентября, на мировые рынки вернулся оптимизм. С одной стороны, позитивную роль сыграло заявление ранее бездействовавшей ВТО о том, что ранее США вводили повышенные тарифы на импорт китайской продукции незаконно. С другой стороны, опросы американских управляющих активами, информация о которых появилась в западных информагентствах, показали, что больше всего они опасаются второй волны пандемии коронавируса, без этого уверенность крупных институциональных инвесторов в скором восстановлении мировой экономики оказалась бы намного выше.

Индекс Dow вырос на 0,01%, S&P 500 – на 0,52%, а индекс Nasdaq прибавил 1,21%. Азиатские фондовые рынки показывают неоднородную динамику: Япония и Китай в минусе, остальные азиатские рынки плюсуют.

Российский фондовый рынок во вторник довольно мощно вырос. Индекс МосБиржи повысился на 1,78%, до 2980,58 пункта. А индекс РТС вырос на 2,05%, до 1253,68 пункта.

Лидерами роста за вторник стали акции онлайн-банка «Тинькофф», подорожавшие на 4,71%. Также лучше рынка выросли акции «ТМК» (+4,32%) и «Распадской» (+3,73%). Динамику хуже рынка во второй рабочий день недели показали бумаги «Яндекса» (-0,93%) и «ТГК-2» (-0,7%).

Мы прогнозируем, что сегодня индекс РТС будет торговаться в интервале 1240-1270 пунктов, а интервал для индекса МосБиржи на сегодня — 2970-3000 пунктов.

Цены на нефть во вторник показали довольно бурный рост на новостях о приближающемся к побережью США урагану «Салли». Цена сорта Brent выросла на 2,5%, до $40,98 за баррель, а цена WTI — на 2,9%, до $38,59 за баррель. Сегодня с утра уверенный рост цен продолжается: Brent дорожает на 1,26%, а WTI — на 1,4%. Наш прогноз на сегодня по цене Brent составляет $41-42 за баррель.

Российскому рублю оказывает поддержку начинающийся налоговый период. Курс американского доллара к рублю расчётами «на завтра» во вторник упал на 21 коп. (-0,29%), до 75,06 руб. А курс евро к рублю подешевел на 36 коп. (-0,02%), до 88,91 руб. Скорее всего, доллар сегодня проторгуется в интервале 74,5-75,5 руб., евро — в коридоре 88,5-89,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»