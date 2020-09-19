ПСБ: Закончили неделю на минорной ноте

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В пятницу продажи на российском рынке вновь возобладали. Снижению наших акций способствовала динамика западных площадок. Так, к вечеру в Европе основные индексы теряли в пределах 0,5%, а в США после первых часов торгов Dow Jones удержал позиции у уровней предыдущего закрытия, а S&P500 снизился на 0,1%. При этом на рынке энергоносителей к нашему закрытию прошла волна продаж, что привело к компенсации утреннего роста и возвращению ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район 43,4 доллара за баррель, что выступило нейтральным фактором для российских бумаг. На таком фоне к 18.00 мск индекс МосБиржи потерял 0,5%, отступив ниже 2960 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Лукойла и Полиметалла, упавшие более чем на 2%. Лучше рынка торговались ЛСР и Алроса, прибавившие 3,2% и 2,3% соответственно. Отметим, что в рамках второй половины недели российский фондовый рынок скомпенсировал часть роста, продемонстрированного в понедельник и вторник, когда рынки поддерживали новости по вакцине и ожидание новых стимулирующих мер. При этом индекс МосБиржи в середине недели вплотную подходил к сопротивлению на уровне 3000 пунктов, после чего началось снижение. До пробоя данного уровня восстановление рынка укладывается в рамки коррекции к снижению, от августовских максимумов. Если «быкам» так и не удастся преодолеть эту отметку, ожидаем развития негативного сценария с ближайшей целью снижения для индекса МосБиржи на отметке 2760 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,5%, торгуясь в районе 75,5 рубля, евро подтянулся на 0,6%, до 89,6 рубля. На фоне стабилизации рынка энергоносителей выше 43 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent, негативно на рубль повлияла динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня демонстрировали существенное ослабление. В результате, пара доллар/рубль сохранила позиции в нижней половине диапазона 75-80 рублей. Скорее всего, в ближайшие сессии доллар продолжит движения над отметкой 75 рублей, выступающей ближайшей поддержкой, с попытками обновления локальных максимумов, установленных неделей ранее в районе 76,5 рубля.