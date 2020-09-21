Комментарии

ПСБ: ОФЗ нейтрально отреагировали на решение ЦБР о сохранении ключевой ставки в пятницу.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в пятницу средний участок кривой ОФЗ остался на прежних уровнях. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 1 б.п., до 6,17% годовых. Инвесторы нейтрально отреагировали на решение ЦБР о сохранении ключевой ставки в пятницу. Решение ЦБР о сохранении ставки и комментарии регулятора о перспективах денежно-кредитной политики совпали с прогнозами  большинства участников рынка.

ЦБР объяснил сохранение ключевой ставки ростом краткосрочных инфляционных рисков. При этом в пресс-релизе остался сигнал о возможности снижения ставки на одном из ближайших заседаний. Эльвира Набиуллина отметила, что возврат к нейтральной ДКП возможен с середины 2022 г., а до этого ДКП будет оставаться мягкой. Данный комментарий соответствует базовому прогнозу, изложенному ЦБР в Основных направлениях ДКП, который был опубликован две недели назад.

На текущей неделе мы ожидаем, что рублевые облигации продолжат консолидироваться вблизи текущих уровней. Поддержку рынку окажут ожидания сохранения мягкой ДКП на горизонте 2020 – 2022 гг.

Российские евробонды в пятницу торговались в небольшом плюсе, чему способствовало сохранение котировок Brent выше 43 долл за баррель. Доходность Russia`29 снизилась до 2,36% годовых (-1 б.п.), Russia`47 – до 3,30% (-1 б.п.). Премия в российских 10-летних евробондах к UST-10 на протяжении последнего месяца удерживается около 170 б.п., что, на наш взгляд, соответствует страновым рискам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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