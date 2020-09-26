Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 сентября: 4 618,6499 руб/1 г золота и 55,8900/1 г серебра

ЦБ РФ с 26 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 618,6499 руб.
  • 1 грамм серебра - 55,8900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 116,6201 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 522,4800 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 26,3302 р. (0,57%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7500 р. (1,36%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,7899 р. (1,67%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5200 р. (0,03%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

На Иркутской ГЭС увеличили сброс воды
Режим сброса воды Иркутской ГЭС остается в параметрах 2700 куб. м/сек
Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку. Власти бьют тревогу
Вопрос по сбросам на Иркутской ГЭС рассмотрят на Правительственной комиссии
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги