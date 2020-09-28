Комментарии

Россельхозбанк сообщает об установлении рекордно низкой ставки купона по облигациям Группы «ПИК» объемом 7 млрд рублей на уровне 7,4% 25 сентября 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ООО «ПИК-Корпорация» (входит в Группу «ПИК») серии 001P-03 объемом 7 млрд руб. со сроком обращения 2,5 года.



Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,50–7,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,71–7,98% годовых, а первоначальный объем выпуска - 5 млрд руб. Благодаря высокому спросу в ходе сбора заявок эмитент и организаторы смогли увеличить объем выпуска до 7 млрд руб. и снизить ставку до 7,4% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,61% годовых.



«Улучшение финансовых показателей в 1 полугодии 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19, позволило Группе «ПИК» укрепить доверие инвесторов, увеличить объем выпуска и установить рекордно низкую ставку по выпускам облигации в истории компании. Россельхозбанк готов и далее развивать сотрудничество с Группой «ПИК» и помогать снижать стоимость заимствований на рынках капитала», — прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».



АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения совместно с АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets, АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО) и ПАО «Совкомбанк».

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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