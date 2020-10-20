Комментарии

ПСБ: Существует риск коррекции в случае отсутствия прогресса в согласовании программы поддержки экономики в США

Мы крайне осторожно смотрим на развитие событий на мировых рынках в течение вторника, отмечая риск новой волны усиления коррекционных настроений в случае отсутствия прогресса в согласовании программы поддержки экономики в США.

Учитывая невнятный внешний фон, мы ждем сегодня развития отката индекса МосБиржи, с движением в направлении к нашей ближайшей цели, зоне 2700-2750 пунктов.

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Давление на национальную валюту может оказать ситуация на рынке энергоносителей.

Сегодня сбор заявок на новые облигации проведут Альфа-Банк, Софтлайн, ЭР-Телеком.

Группа Акрон (-) в 3 квартал 2020 года увеличила производство на 2% г/г - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Прирост производства аммиака наблюдается за счет модернизации агрегата на Дорогобужской производственной площадке в прошлом.  Сильная просадка по производству КАС (-40% г/г) в 3 квартале вызвано снижением мировых цен на данный продукт на 20% г/г. Производственные результаты соответствуют нашим ожиданиям. Сезонный рост цен на минеральные удобрения в 4 квартале окажет поддержку финансовым показателям группы по итогам года.

Норникель (ПОКУПАТЬ) представил операционные результаты по итогам третьего квартала - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Рост производства никеля на 8% кв./кв. был связан с использованием новой технологии на Кольской ГМК. Снижение меди по отношению к предыдущему кварталу на 5% обусловлено в основном плановыми работами. При этом продолжается наращивание производства на Быстринском ГОКе. Ощутимый рост показателей производства металлов платиновой группы (+8-10% кв./кв.) удалось достичь благодаря выходу на проектные показатели новой рафинировочной площадки на Кольской ГМК. В целом результаты вполне ожидаемы, за исключение меди и роста МПГ. Норникель оставил без изменения прогнозный уровень производства на этот год: никель 225-235 тыс. т., медь 475-505 тыс. т., палладий 2648 – 2777 тыс. унц. Весьма вероятно, план будет перевыполнен по палладию, а по никелю и меди окажется в нижней части – середине диапазона. Для финансовых показателей за второе полугодие 2020г. позитивны фактором является восстановление цен на промышленные металлы.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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