ПСБ: Инвесторы бегут из рисковых активов

Европейские площадки откатываются к трехмесячным минимумам на фоне распространения Covid-19 и новых ограничений со стороны властей в отдельных регионах. По данным СМИ Франция близка к введению общенационального карантина. Сложная ситуация в Испании и Германии. Резкий рост заболеваемости ставит под сомнение восстановление мировой экономики и заставляет инвесторов обращать внимание на безопасные активы, в частности, доллар. Котировки нефти Brent ушли ниже 40 долл. /барр., золото не удержалось выше 1900 долл./унц.

Под натиском негативного внешнего фона индекс МосБиржи в моменте теряет около 1,7-2,0% и торгуется вблизи нижней границы диапазона 2700-2750 пунктов. В аутсайдерах бумаги Алросы (-4,6%), Роснефти (-3,6%) и Аэрофлота (-3,4%). Несмотря на сильную отчетность снижается Яндекс (-1,6%). Показатели Новатэка (-2,25%) по итогам третьего квартала ожидаемо ухудшились, акции снижаются на внешнем фоне. В зеленой зоне торгуется Фосагро (+1,0%), ММК (+0,3%) и «префы» Сургутнефтегаза (+0,3%). Курс рубля возвращается к минимумам месяца, район 78,5 руб./долл. Валюты развивающихся стран показывают синхронное обесценение. Давление на российские активы усиливает и потенциальное избрание президентом США Дж. Байдена, который крайне негативно отзывается о России.

Сегодня вторая половина торгов на МосБирже под влиянием отката сырьевых товаров и снижения фьючерсов на американский рынок также пройдет под преобладанием продаж. Тем не менее, индекс МосБиржи способен удержаться выше 2700 пунктов. Позитивных факторов, которые могли бы переломить коррекционное снижение рынка, на данный момент нет.