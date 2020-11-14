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Курсы валют ЦБ РФ на 14 ноября: 77,3262 руб/доллар США и 91,3222 руб/евро

ЦБ РФ с 14 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 77,3262 руб.
  • 1 евро - 91,3222 руб.
  • 10 китайских юаней - 116,8930 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2114 р. (0,27%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5118 р. (0,56%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5860 р. (0,50%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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