ИАЦ «Альпари»: Рынкам вакцины от «ковида» пока не помогают

В четверг, 19 ноября, американский фондовый рынок пребывал в отличном настроении, продолжая отыгрывать положительные новости об антиковидных вакцинах, которые уже готовы запустить в массовое производство их разработчики - корпорации Pfizer и Moderna. Фондовые индексы США в четверг находились в «зелёной» зоне: Dow вырос на 0,15%, S&P 500 — на 0,39%, а индекс Nasdaq вырос на 0,87%. Во Всемирной организации здравоохранения приветствуют разработки новых вакцин, хотя предупреждают, что ближайшие месяцы для борьбы с пандемией могут быть очень сложными. Вероятно, отчасти поэтому безудержного оптимизма на других рынках не наблюдалось: европейские индексы в четверг показывали неоднозначную динамику. Азия сегодня с утра также демонстрирует смешанные настроения.

Российский фондовый рынок оптимизма в четверг не демонстрировал, не помогли даже новости о том, что российская вакцина «Спутник V» направлена на регистрацию в ВОЗ. Индекс МосБиржи в четверг понизился на 1,11%, до 3046,49 пункта, а индекс РТС —на 1,4%, до 1258,91 пункта. Лидером роста на падающем рынке стали акции «Русала» (+4,68%), также в ожидании сильных финансовых результатов за третий квартал 2020 года выросли бумаги компании HeadHunter (+2,68%) и акции «ТМК» (+2,41%). Лидировали в темпах снижения бумаги технологической компании QIWI (-9,03%), строительной группы «Эталон» (-6,86%) и «ИСКЧ» (-3,36%).

Ожидаемый нами сегодня торговый коридор по индексу РТС составляет 1250-1280 пунктов, а по индексу МосБиржи — 3040-3070 пунктов.

Цена нефти сорта Brent в четверг немного подросла, всего на 0,11%, до $44,29 за баррель, а цена WTI выросла чуть больше, на 0,29%, до $41,92 за баррель. Сегодня с утра цена Brent снижается на 0,18%, а WTI теряет 0,36%. Вероятно, рынок обеспокоен сообщениями СМИ о том, что в ОАЭ довольно критически относятся к предложениям России и Саудовской Аравии об отказе от увеличения добычи нефти с 1 января 2021 года. Прогнозируемый нами на сегодня диапазон по цене Brent составляет $43,8-45 за баррель.

Курс американского доллара к рублю расчётами «на завтра» в четверг вырос, но всего на 1 коп. (+0,001%), до 76,07 руб. Курс евро к рублю тоже вырос, но очень немного, только на 15 коп. (+0,16%), до 90,33 руб. Вероятный коридор по курсу доллара на сегодня составляет 76-77 руб., по курсу евро — 90-91 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»