ПСБ: По индексу МосБиржи сегодня целевой видим зону 3000-3050 пунктов

К концу торгового дня не исключаем ухода к 3000 пунктам - Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В конце недели перегретые мировые рынки испытывают дефицит драйверов роста. Вчера коррекционные настроения на мировых рынках, зародившиеся в среду, несколько ослабли: индекс развивающихся стран MSCI EM и ключевые биржевые индикаторы в Европе по итогам торговой сессии сумели отыграть часть внутридневных потерь завершив день умеренным снижением, а американские фондовые индексы – показали рост в пределах 0,2%-0,9%. Несмотря на рост заболеваемости и постепенное ужесточение карантинных режимов в США, а также неожиданный рост первичных обращений за пособиями (за прошлую неделю их число выросло в США с 711 до 742 тыс., заставляя опасаться ослабления потребительской активности в конце года; согласно консенсусу Рейтерс, рынок ждал снижения до 707 тыс.), настроения в течение дня улучшились благодаря надеждам на возобновление работы над программой стимулов в Конгрессе. Как заявил лидер демократического меньшинства в Сенате США Ч. Шумер, его коллега, глава республиканцев М. Макконнелл, согласился возобновить переговоры о новом пакете мер поддержки американской экономики на фоне продолжающейся интенсификации пандемии коронавирусом в стране.

Впрочем, пока до конкретных договоренностей далеко, поэтому надежды на скорый запуск мер поддержки в Штатах не смогли вчера оказать мощной поддержки рынку – большинство ключевых секторов в США, за исключением нефтегазового, прибавившего 1,5% при поддержке крепкого рынка нефти, завершило торговую сессию лишь умеренным повышением.

Сегодня утром настроения на мировых рынках можно оценить как слабо негативные: азиатские индексы демонстрируют преимущественно незначительные разнонаправленные изменения, фьючерсы на американские индексы вновь умеренно снижаются, реагируя на обращение главы минфина США С. Мнучина к ФРС с требованием вернуть неиспользованные средства в размере 455 млрд долл. из фонда по борьбе с распространением коронавируса.

Экономический календарь сегодня скуден, поэтому мы опасаемся, что в течение пятницы на мировых рынках, лишенных явных новостных поводов для формирования направленной тенденции, коррекционный настрой сохранится.

Накануне индекс МосБиржи скорректировался, потеряв 1,1%, ведомый переходом участников рынка к фиксации прибыли по «фишкам» финансового и сырьевых секторов, а также отдельными корпоративными событиями (М.Видео: -2,8%; QIWI: -8,9%). Ввиду невыразительного внешнего фона ожидаем сегодня перехода индекса МосБиржи к проторговке верхней части района 3000-3050 пунктов. С риском ухода индикатора к 3000 пунктам и формирования более четкой коррекционной картины по рынку в случае ухудшения ситуации на рынке нефти и сохранения негативных настроений на западных рынках.



Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Центр аналитики и экспертизы

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"