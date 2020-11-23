«Фридом Финанс»: На волне осторожного оптимизма

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции ДВМП (+4,11%) и Детского мира (+2,49%). В аутсайдерах оказались бумаги HeadHunter (-4,84%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76-77.

Приток капитала инвесторов усиливается. Приток средств в фонды, ориентированные на Россию, за неделю вырос до $320 млн. Это около четверти всего притока в страны ЕМ и на $65 млн больше, чем неделей ранее. Международные инвесторы, на наш взгляд, позитивно оценивают темпы восстановления и состояние экономики, а также перспективы, в первую очередь сырьевого сектора. Гиганты нефтегазового сектора и металлургии выдержали ослабление спроса и удешевление ресурсов, а сейчас цены и объемы по многим позициям на докризисных уровнях или выше. Так, цена на алюминий держится около $2000 за тонну, на никель — $16100 за тонну, а на палладий и платину — $2300 и $950 за унцию.

Внутренний рынок восстановился до докризисного уровня. Это может свидетельствовать о значительном, почти полном восстановлении экономики в четвертом квартале. Исключением остаются такие сектора, как туризм, авиаперевозки и ряд других. Оценка предпринимательской уверенности будет опубликована в конце месяца. Ожидается улучшение настроений бизнесменов в добывающих и обрабатывающих отраслях. Но в сфере услуг динамика деловой активности остается неустойчивой. Агентство АКРА ожидает роста экономики на 3,8% в будущем году, а в нынешнем, по его расчетам, спад не превысит 4,3%. Причем оценки Банка России и Минэкономразвития на 2020 год оптимистичнее: они предполагают снижение ВВП на уровне 3,9%.

Ожидаем смешенную динамику. Внешний фон не дает четких ориентиров. Индекс Мосбиржи проведет день в диапазоне 3020-3070 пунктов, прогноз для пары USD/RUB: 76,00-77,00 пунктов.