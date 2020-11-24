«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность ЛУКОЙЛа и IPO OZON

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Началась торговая сессия с роста, который был растерян к вечеру, несмотря на положительную динамику на мировых площадках. Лидерами стали акции Фармсинтеза (+14,20%). В аутсайдеры попали бумаги Полюса (-3,87%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75,50-76,50. При этом к вечеру рубль слабел, несмотря на рост цены на нефть.

ЛУКОЙЛ (+1,44%) отчитается за третий квартал по МСФО. Ожидается, что выручка составит 1,1 трлн руб., Показатель EBITDA консенсус закладывает на отметке 155 млрд руб., а прибыль — на уровне 49 млрд руб. Падение добычи за январь-сентябрь составило 11,6%. Объем переработки сократился на 12%.

OZON выходит на IPO. АФК Система (-1,32%) и консорциум инвесторов проведут размещение на NASDAQ. Торги ADS также начнутся на Московской бирже (-0,67%) в рамках параллельного листинга. Мы не ожидаем стремительного и долговременного ралли в бумаге, хотя сейчас очень сложно сказать, как начнутся торги. Оценки компании, выполненные разными методами, дают многократный разброс, поэтому мы не даем рекомендации по этой бумаге.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Заметна коррекция на рынке драгоценных и промышленных металлов. Однако продолжается рост цены на нефть. На внешних фондовых площадках динамика разнонаправленная. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3020-3070 пунктов. Ожидания в паре USD/RUB: 76,00-77,00.