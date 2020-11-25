«Фридом Финанс»: Инвесторы готовятся к длинным выходным

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 24 ноября американские фондовые индексы завершили уверенным ростом. Индекс S&P 500 поднялся на 1,62%, до 3635 пунктов, NASDAQ прибавил 1,31%. Dow Jones вырос на 1,54% и впервые завершил торги выше психологической отметки 30000 пунктов. Оптимизму поспособствовали снижение политической неопределенности благодаря старту передачи власти избранному президенту, а также новость о предложении должности министра финансов экс-главе ФРС Джанет Йеллен. Сектора финансов и энергетики стали лидерами роста, прибавив 3,53% и 5,16% соответственно.

Квартальные результаты дискаунт-ретейлера Dollar Tree (DLTR: +14,1%) оказались лучше ожиданий. Компания отметила, что в начале четвертого квартала спрос остается повышенным.

Выручка Medtronic (MDT: +2,8%) сократилась меньше, чем предполагали инвесторы. Спрос на медицинское оборудование в разных сегментах был лучше ожиданий.

Акции Best Buy (BBY: -7%) упали несмотря на сильный отчет из-за опасений, что рост спроса в четвертом квартале замедлится по сравнению с третьим.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно боковую динамику. Новостной фон спокойный, фондовые индексы по-прежнему поддерживают ожидания скорого начала вакцинации и снижения политической неопределенности. Риск того, что Трамп помешает передаче власти из-за претензий к подсчету голосов на выборах, похоже, полностью устранен, что является позитивным фактором. В противном случае позиция Трампа могла помешать оперативному началу вакцинации, которая в Соединенных Штатах ожидается в середине декабря. Это важно, так как эпидемиологическая ситуация в стране все еще далека от стабильной. Общее число госпитализированных продолжает обновлять максимумы и уже достигло 88 тыс.

Завтра американские биржи будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, а в пятницу – сокращенный торговый день. Ожидаем, что объемы торгов и волатильность перед длинными выходными будут пониженными, вероятна фиксация позиций по наиболее перекупленным акциям. Учитывая близость S&P 500 к историческому максимуму, рекомендуем проявить осторожность.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei поднялся на 0,5%, китайский CSI300 потерял 1,28%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,31%. Европейские индексы в красной зоне. EuroStoxx 50 теряет 0,3%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,87%. Фьючерс на нефть Brent растет до $48,3. Золото дешевеет до $1810.

Ожидаем, что S&P 500 проведет торговую сессию в диапазоне 3610-3650 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования за октябрь. Ожидается замедление роста с сентябрьских 0,8% до 0,5%. Вероятно, фактическое значение будет выше прогноза, так как данные по инвестициям в производственное оборудование, опубликованные ранее, продемонстрировали сохранение импульса к восстановлению.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 50 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство по поводу негативных последствий пандемии начинает снижаться благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации. Накануне индекс широкого рынка уверенно вышел из фигуры «треугольник», что может означать завершение коррекции. Потенциал роста присутствует, так как состояния перекупленности индикатор RSI не демонстрирует. Важным уровнем сопротивления станет долгосрочная трендовая линия, пролегающая в области 3650-3655 пунктов.