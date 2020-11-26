«Фридом Финанс»: Возвращение к вершинам

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая сессия завершилась ростом. Индекс Мосбиржи достиг максимума за 10 месяцев. Лидерами стали акции ТМК (+6,03%). В аутсайдеры попали бумаги Системы (-5,76%). Пара USD/RUB колебалась в диапазоне 75,30-76,00.

Рост на фондовом рынке продолжается. Несмотря на слабую макростатистику и боковую динамику на внешних фондовых площадках, большинство российских акций дорожают. Поводом для этого выступает повышение цены на нефть, достигшей максимума за девять месяцев. Корректируются акции золотодобывающих компаний. К ним неожиданно присоединились бумаги Системы (-5,76%), дочерняя компания которой OZON (-0,36%) провела самое успешное IPO среди российских эмитентов за последние девять лет. Капитализация Системы намного ниже стоимости доли в ее публичных активах, к тому же риски эмитента снизились за последние годы.

Пространство для снижения ключевой ставки сохраняется. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключает, что в обозримом будущем ставка может уйти ниже текущего уровня. Переход к нейтральной политике возможен не ранее чем через полтора-два года при соответствующем внешнем фоне. Мы считаем, что монетарная политика останется без изменений минимум до середины первого квартала 2021 года, поскольку инфляция сейчас на уровне 4% в годовом выражении, а ее снижение до 3,5%, которое создало возможности для снижения ставки, в ближайшее время маловероятно даже на фоне укрепления рубля. В случае роста цены на нефть выше $50 за баррель до конца года пара USD/RUB опустится в диапазон 70-72.

Ожидаем смешанную динамику. Рынок в США закрыт, поэтому торги на отечественных площадках будут характеризоваться пониженной активностью. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3110-3150 пунктов. Пара USD/RUB проведет день в пределах 75,50-76,50 пункта.